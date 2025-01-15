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Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram - РИА Новости, 15.01.2025
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08:16 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/rdk-1993770544.html
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram - РИА Новости, 15.01.2025
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram
Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:16:00+03:00
2025-01-15T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В чате мессенджера Telegram… разместил в свободном доступе публикацию символики "Русского добровольческого корпуса", деятельность которого признана террористической", - сказано в документах. Согласно материалам, мужчина нарушил изложенные требования закона, поскольку он, являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, "допустил демонстрацию и пропаганду в открытом публичном доступе символики террористической организации". Мужчина в судебном заседании вину признал и пояснил, что разместил символику еще до того, как организация была признана террористической, после чего забыл о том, что была такая публикация. По его словам, он не осуществлял вменяемой ему пропаганды. Нарушитель мог бы отделаться штрафом, однако суд учел, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, и посчитал необходимым назначить ему административный арест.* РДК, запрещенная в России террористическая организация
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россия, telegram, происшествия
Россия, Telegram, Происшествия
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram

Москвич проведет 15 суток под арестом за символику РДК в Telegram

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В чате мессенджера Telegram… разместил в свободном доступе публикацию символики "Русского добровольческого корпуса", деятельность которого признана террористической", - сказано в документах.
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Согласно материалам, мужчина нарушил изложенные требования закона, поскольку он, являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, "допустил демонстрацию и пропаганду в открытом публичном доступе символики террористической организации".
Мужчина в судебном заседании вину признал и пояснил, что разместил символику еще до того, как организация была признана террористической, после чего забыл о том, что была такая публикация. По его словам, он не осуществлял вменяемой ему пропаганды.
Нарушитель мог бы отделаться штрафом, однако суд учел, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, и посчитал необходимым назначить ему административный арест.
* РДК, запрещенная в России террористическая организация
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