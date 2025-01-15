https://ria.ru/20250115/rdk-1993770544.html
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram - РИА Новости, 15.01.2025
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram
Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:16:00+03:00
2025-01-15T08:16:00+03:00
2025-01-15T08:16:00+03:00
россия
telegram
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В чате мессенджера Telegram… разместил в свободном доступе публикацию символики "Русского добровольческого корпуса", деятельность которого признана террористической", - сказано в документах. Согласно материалам, мужчина нарушил изложенные требования закона, поскольку он, являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, "допустил демонстрацию и пропаганду в открытом публичном доступе символики террористической организации". Мужчина в судебном заседании вину признал и пояснил, что разместил символику еще до того, как организация была признана террористической, после чего забыл о том, что была такая публикация. По его словам, он не осуществлял вменяемой ему пропаганды. Нарушитель мог бы отделаться штрафом, однако суд учел, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, и посчитал необходимым назначить ему административный арест.* РДК, запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250114/dnr-1993581714.html
https://ria.ru/20250102/odezhda-1992340790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, telegram, происшествия
Россия, Telegram, Происшествия
Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram
Москвич проведет 15 суток под арестом за символику РДК в Telegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В чате мессенджера Telegram
… разместил в свободном доступе публикацию символики "Русского добровольческого корпуса", деятельность которого признана террористической", - сказано в документах.
Согласно материалам, мужчина нарушил изложенные требования закона, поскольку он, являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, "допустил демонстрацию и пропаганду в открытом публичном доступе символики террористической организации".
Мужчина в судебном заседании вину признал и пояснил, что разместил символику еще до того, как организация была признана террористической, после чего забыл о том, что была такая публикация. По его словам, он не осуществлял вменяемой ему пропаганды.
Нарушитель мог бы отделаться штрафом, однако суд учел, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, и посчитал необходимым назначить ему административный арест.
* РДК, запрещенная в России террористическая организация