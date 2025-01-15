https://ria.ru/20250115/rdk-1993770544.html

Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram

Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram - РИА Новости, 15.01.2025

Москвича арестовали за символику РДК* в Telegram

Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:16:00+03:00

2025-01-15T08:16:00+03:00

2025-01-15T08:16:00+03:00

россия

telegram

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Суд назначал административный арест на 15 суток москвичу за размещение символики "Русского добровольческого корпуса"* в чате мессенджера Telegram, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В чате мессенджера Telegram… разместил в свободном доступе публикацию символики "Русского добровольческого корпуса", деятельность которого признана террористической", - сказано в документах. Согласно материалам, мужчина нарушил изложенные требования закона, поскольку он, являясь владельцем интернет-страницы в социальной сети, "допустил демонстрацию и пропаганду в открытом публичном доступе символики террористической организации". Мужчина в судебном заседании вину признал и пояснил, что разместил символику еще до того, как организация была признана террористической, после чего забыл о том, что была такая публикация. По его словам, он не осуществлял вменяемой ему пропаганды. Нарушитель мог бы отделаться штрафом, однако суд учел, что он ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, и посчитал необходимым назначить ему административный арест.* РДК, запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250114/dnr-1993581714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, telegram, происшествия