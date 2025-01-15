В Британии тысячи украинских беженцев могут потерять работу
Telegraph: в Британии до 20 тысяч украинских беженцев могут потерять работу
Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию после начала конфликта в 2022 году, могут потерять работу из-за бюрократической неопределенности, возникшей из-за новых правил продления визы, сообщила в среду газета Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Opora.
Ранее британское МВД сообщило, что украинские беженцы смогут в феврале 2025 года начать подавать заявление на продление визы ещё на 18 месяцев. Однако сделать это можно будет не ранее, чем за 28 дней до истечения срока её действия, а рассмотрение заявления может занять до восьми недель.
"Украинские беженцы в Великобритании теряют работу, поскольку их визы нельзя продлить ранее, чем за месяц до истечения срока их действия... Благотворительная организацию Opora, управляющая информационным онлайн-порталом для украинцев в Британии, сообщила, что статус занятости 15% беженцев оказался под угрозой из-за системы продления разрешения (на пребывание в Британии – ред.) для украинцев", - говорится в статье.
Таким образом до 20 тысяч беженцев с Украины могут столкнуться в Британии с проблемами при трудоустройстве, пишет Telegraph. Работодатели не продлевают трудовые договоры с украинцами и не приглашают их на собеседования из-за возникшей неопределенности, сообщает газета.
Помимо этого, опрос Opora среди более трёх тысяч украинцев показал, что 4% беженцам отказали в сдаче жилья из-за визового вопроса, говорится в материале.
По состоянию на 17 декабря, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу, из них более 218 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД королевства.
В Германии снизился уровень терпимости к беженцам, пишет Bild
24 декабря 2024, 15:16