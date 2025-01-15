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Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 15.01.2025

Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника

Дежурные средства ПВО с 09.20 до 12.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:27:00+03:00

2025-01-15T13:27:00+03:00

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белгородская область

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 09.20 до 12.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятнадцатого января в период с 09.20 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь уничтожены два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще один перехвачен над Тамбовской областью.

https://ria.ru/20250114/merkuris-1993735725.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность, тамбовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)