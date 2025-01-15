https://ria.ru/20250115/pvo-1993830646.html
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 15.01.2025
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника
Дежурные средства ПВО с 09.20 до 12.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:27:00+03:00
2025-01-15T13:27:00+03:00
2025-01-15T13:34:00+03:00
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
тамбовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 09.20 до 12.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятнадцатого января в период с 09.20 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь уничтожены два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще один перехвачен над Тамбовской областью.
https://ria.ru/20250114/merkuris-1993735725.html
белгородская область
россия
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность, тамбовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тамбовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника
ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью