Рейтинг@Mail.ru
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 15.01.2025 (обновлено: 16:18 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/putin-1993870653.html
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО
Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с депутатом Госдумы, экс-командующим ВДВ генералом Владимиром Шамановым, чтобы обсудить награждение РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:17:00+03:00
2025-01-15T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир шаманов
госдума рф
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg
НОВО-ОГАРЁВО (Московская область), 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с депутатом Госдумы, экс-командующим ВДВ генералом Владимиром Шамановым, чтобы обсудить награждение раненых бойцов СВО государственными наградами. На заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции Шаманов попросил Путина рассмотреть возможность присвоения звания Героя России ряду бойцов, получивших ранения на СВО и продолжающих службу. "Владимир Анатольевич, передавайте, пожалуйста, всю имеющуюся у вас информацию, можете в администрацию передать. Мы с вами созвонимся, переговорим по этому вопросу отдельно", - ответил глава государства.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_64c698ee2f1055bfab6b1d12fe296628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, владимир шаманов, госдума рф, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Шаманов, Госдума РФ, Воздушно-десантные войска России
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО

Путин созвонится с Шамановым, чтобы обсудить награждение раненых бойцов СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЁВО (Московская область), 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с депутатом Госдумы, экс-командующим ВДВ генералом Владимиром Шамановым, чтобы обсудить награждение раненых бойцов СВО государственными наградами.
На заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции Шаманов попросил Путина рассмотреть возможность присвоения звания Героя России ряду бойцов, получивших ранения на СВО и продолжающих службу.
«
"Владимир Анатольевич, передавайте, пожалуйста, всю имеющуюся у вас информацию, можете в администрацию передать. Мы с вами созвонимся, переговорим по этому вопросу отдельно", - ответил глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
17 октября 2024, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВладимир ШамановГосдума РФВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала