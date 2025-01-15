https://ria.ru/20250115/putin-1993870653.html

Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО

Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО - РИА Новости, 15.01.2025

Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО

Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с депутатом Госдумы, экс-командующим ВДВ генералом Владимиром Шамановым, чтобы обсудить награждение РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:17:00+03:00

2025-01-15T16:17:00+03:00

2025-01-15T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

владимир шаманов

госдума рф

воздушно-десантные войска россии

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НОВО-ОГАРЁВО (Московская область), 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с депутатом Госдумы, экс-командующим ВДВ генералом Владимиром Шамановым, чтобы обсудить награждение раненых бойцов СВО государственными наградами. На заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции Шаманов попросил Путина рассмотреть возможность присвоения звания Героя России ряду бойцов, получивших ранения на СВО и продолжающих службу. "Владимир Анатольевич, передавайте, пожалуйста, всю имеющуюся у вас информацию, можете в администрацию передать. Мы с вами созвонимся, переговорим по этому вопросу отдельно", - ответил глава государства.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, владимир шаманов, госдума рф, воздушно-десантные войска россии