https://ria.ru/20250115/putin-1993870653.html
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО - РИА Новости, 15.01.2025
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО
Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с депутатом Госдумы, экс-командующим ВДВ генералом Владимиром Шамановым, чтобы обсудить награждение РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:17:00+03:00
2025-01-15T16:17:00+03:00
2025-01-15T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир шаманов
госдума рф
воздушно-десантные войска россии
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НОВО-ОГАРЁВО (Московская область), 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с депутатом Госдумы, экс-командующим ВДВ генералом Владимиром Шамановым, чтобы обсудить награждение раненых бойцов СВО государственными наградами. На заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции Шаманов попросил Путина рассмотреть возможность присвоения звания Героя России ряду бойцов, получивших ранения на СВО и продолжающих службу. "Владимир Анатольевич, передавайте, пожалуйста, всю имеющуюся у вас информацию, можете в администрацию передать. Мы с вами созвонимся, переговорим по этому вопросу отдельно", - ответил глава государства.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владимир шаманов, госдума рф, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Шаманов, Госдума РФ, Воздушно-десантные войска России
Путин планирует обсудить с Шамановым награждение раненых бойцов СВО
Путин созвонится с Шамановым, чтобы обсудить награждение раненых бойцов СВО