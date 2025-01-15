https://ria.ru/20250115/putin-1993866589.html

Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе

Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе - РИА Новости, 15.01.2025

Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе

Вся работа России в области сохранения исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:59:00+03:00

2025-01-15T15:59:00+03:00

2025-01-15T15:59:00+03:00

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Вся работа России в области сохранения исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах, заявил президент РФ Владимир Путин. "От многих ведомств, учреждений поступают предложения использовать находящиеся и в их распоряжении архивные документы. Конечно, всё, что мы делаем в этой сфере, должно быть основано на документах. И это будет делать нашу позицию не просто обоснованной, а будет ярко показывать, именно ярко показывать роль и значение и Красной Армии Советского Союза в целом в деле победы над нацизмом. Будет утверждать ту самую историческую память, в интересах которой и работает Центр исторической памяти", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество