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Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе - РИА Новости, 15.01.2025
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15:59 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/putin-1993866589.html
Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе
Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе - РИА Новости, 15.01.2025
Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе
Вся работа России в области сохранения исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:59:00+03:00
2025-01-15T15:59:00+03:00
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Вся работа России в области сохранения исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах, заявил президент РФ Владимир Путин. "От многих ведомств, учреждений поступают предложения использовать находящиеся и в их распоряжении архивные документы. Конечно, всё, что мы делаем в этой сфере, должно быть основано на документах. И это будет делать нашу позицию не просто обоснованной, а будет ярко показывать, именно ярко показывать роль и значение и Красной Армии Советского Союза в целом в деле победы над нацизмом. Будет утверждать ту самую историческую память, в интересах которой и работает Центр исторической памяти", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Путин призвал опираться на архивные документы в сохранении памяти о Победе

Путин: работа по сохранения памяти о Победе должна основываться на документах

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Вся работа России в области сохранения исторической памяти о Победе должна быть основана на архивных документах, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"От многих ведомств, учреждений поступают предложения использовать находящиеся и в их распоряжении архивные документы. Конечно, всё, что мы делаем в этой сфере, должно быть основано на документах. И это будет делать нашу позицию не просто обоснованной, а будет ярко показывать, именно ярко показывать роль и значение и Красной Армии Советского Союза в целом в деле победы над нацизмом. Будет утверждать ту самую историческую память, в интересах которой и работает Центр исторической памяти", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
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РоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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