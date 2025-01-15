https://ria.ru/20250115/putin-1993862218.html
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин
Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:45:00+03:00
2025-01-15T15:45:00+03:00
2025-01-15T15:57:00+03:00
общество
владимир путин
россия
день победы
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил президент России Владимир Путин."Прошу относиться ко всем намеченным мероприятиям, связанным с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, не формально, самым серьезным образом. Работа должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных результатов и задач, которые мы перед собой ставим", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
https://ria.ru/20250115/putin-1993863355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, день победы
Общество, Владимир Путин, Россия, День Победы
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин
Путин: работа по подготовке к 80-летию Победы должна быть содержательной