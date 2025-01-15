https://ria.ru/20250115/putin-1993862218.html

Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин

Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025

Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин

Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:45:00+03:00

2025-01-15T15:45:00+03:00

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общество

владимир путин

россия

день победы

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил президент России Владимир Путин."Прошу относиться ко всем намеченным мероприятиям, связанным с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, не формально, самым серьезным образом. Работа должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных результатов и задач, которые мы перед собой ставим", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20250115/putin-1993863355.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия, день победы