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Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025
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15:45 15.01.2025 (обновлено: 15:57 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/putin-1993862218.html
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин
Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:45:00+03:00
2025-01-15T15:57:00+03:00
общество
владимир путин
россия
день победы
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил президент России Владимир Путин."Прошу относиться ко всем намеченным мероприятиям, связанным с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, не формально, самым серьезным образом. Работа должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных результатов и задач, которые мы перед собой ставим", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
https://ria.ru/20250115/putin-1993863355.html
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общество, владимир путин, россия, день победы
Общество, Владимир Путин, Россия, День Победы
Работа по подготовке к Дню Победы должна быть содержательной, заявил Путин

Путин: работа по подготовке к 80-летию Победы должна быть содержательной

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач, заявил президент России Владимир Путин.
"Прошу относиться ко всем намеченным мероприятиям, связанным с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, не формально, самым серьезным образом. Работа должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных результатов и задач, которые мы перед собой ставим", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
Медали ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин рассказал о значении мероприятий по 80-летию Победы для России
Вчера, 15:49
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияДень Победы
 
 
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