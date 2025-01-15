https://ria.ru/20250115/putin-1993855770.html
Пример трудовой доблести полезен для молодежи, заявил Путин
Пример трудовой доблести полезен для молодежи, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025
Пример трудовой доблести полезен для молодежи, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что пример трудовой доблести полезен для молодежи. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:17:00+03:00
2025-01-15T15:17:00+03:00
2025-01-15T15:17:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пример трудовой доблести полезен для молодежи. Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа". "Признание заслуг конкретных населенных пунктов, заводов, фабрик, тружеников тыла - основа формирования у молодежи четкой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести. Это отвечает и настоящим проблемам сегодняшнего дня - задачам по развитию производственной базы, подготовке рабочих и инженерных кадров, обеспечению технологических прорывов", - сказал глава государства во время заседания. Путин также отметил, что тема трудового подвига, "сам образ человека-труда должны стать еще одной важнейшей темой мероприятий, приуроченной к 80-летию великой Победы".
https://ria.ru/20250115/putin-1993853359.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Пример трудовой доблести полезен для молодежи, заявил Путин
Путин: признание трудовых заслуг формирует у молодежи мировоззренческую позицию