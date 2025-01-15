https://ria.ru/20250115/putin-1993855770.html

Пример трудовой доблести полезен для молодежи, заявил Путин

Пример трудовой доблести полезен для молодежи, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2025

Пример трудовой доблести полезен для молодежи, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что пример трудовой доблести полезен для молодежи. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:17:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пример трудовой доблести полезен для молодежи. Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа". "Признание заслуг конкретных населенных пунктов, заводов, фабрик, тружеников тыла - основа формирования у молодежи четкой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести. Это отвечает и настоящим проблемам сегодняшнего дня - задачам по развитию производственной базы, подготовке рабочих и инженерных кадров, обеспечению технологических прорывов", - сказал глава государства во время заседания. Путин также отметил, что тема трудового подвига, "сам образ человека-труда должны стать еще одной важнейшей темой мероприятий, приуроченной к 80-летию великой Победы".

https://ria.ru/20250115/putin-1993853359.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин