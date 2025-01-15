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Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 15.01.2025
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15:08 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/putin-1993853359.html
Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести"
Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 15.01.2025
Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что звание "Город трудовой доблести" могут получить еще несколько городов, в том числе Салехард, Курган, Миасс, Верхняя... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:08:00+03:00
2025-01-15T15:08:00+03:00
россия
салехард
курган
владимир путин
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что звание "Город трудовой доблести" могут получить еще несколько городов, в том числе Салехард, Курган, Миасс, Верхняя Пышма, заявил президент РФ Владимир Путин. "Многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым. Как вы знаете, 63 города, где были расположены такие предприятия, уже носят почетное звание "Город трудовой доблести". Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
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россия, салехард, курган, владимир путин, общество
Россия, Салехард, Курган, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести"

Путин: звание "Город трудовой доблести" могут получить еще несколько городов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что звание "Город трудовой доблести" могут получить еще несколько городов, в том числе Салехард, Курган, Миасс, Верхняя Пышма, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым. Как вы знаете, 63 города, где были расположены такие предприятия, уже носят почетное звание "Город трудовой доблести". Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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РоссияСалехардКурганВладимир ПутинОбщество
 
 
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