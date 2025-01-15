https://ria.ru/20250115/putin-1993853359.html

Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести"

Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 15.01.2025

Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что звание "Город трудовой доблести" могут получить еще несколько городов, в том числе Салехард, Курган, Миасс, Верхняя... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:08:00+03:00

2025-01-15T15:08:00+03:00

2025-01-15T15:08:00+03:00

россия

салехард

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общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что звание "Город трудовой доблести" могут получить еще несколько городов, в том числе Салехард, Курган, Миасс, Верхняя Пышма, заявил президент РФ Владимир Путин. "Многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым. Как вы знаете, 63 города, где были расположены такие предприятия, уже носят почетное звание "Город трудовой доблести". Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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салехард

курган

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россия, салехард, курган, владимир путин, общество