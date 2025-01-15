https://ria.ru/20250115/putin-1993850578.html

Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян

Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян - РИА Новости, 15.01.2025

Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян

Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:01:00+03:00

2025-01-15T15:01:00+03:00

2025-01-15T15:01:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество, заявил президент России Владимир Путин. "Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за неё объединяют наше общество", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа". Он подчеркнул, что каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение страны - своим трудом, достижениями в науке, культуре, в просвещении, экономике, промышленности, на ратном поприще.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество