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Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян - РИА Новости, 15.01.2025
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15:01 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/putin-1993850578.html
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян - РИА Новости, 15.01.2025
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян
Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:01:00+03:00
2025-01-15T15:01:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество, заявил президент России Владимир Путин. "Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за неё объединяют наше общество", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа". Он подчеркнул, что каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение страны - своим трудом, достижениями в науке, культуре, в просвещении, экономике, промышленности, на ратном поприще.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян

Путин назвал защиту и служение Отечеству священным делом россиян

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество, заявил президент России Владимир Путин.
"Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за неё объединяют наше общество", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
Он подчеркнул, что каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение страны - своим трудом, достижениями в науке, культуре, в просвещении, экономике, промышленности, на ратном поприще.
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