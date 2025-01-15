https://ria.ru/20250115/putin-1993850578.html
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян - РИА Новости, 15.01.2025
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян
Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:01:00+03:00
2025-01-15T15:01:00+03:00
2025-01-15T15:01:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита Отечества и служение ему остается священным делом россиян, чувства любви к родине объединяют общество, заявил президент России Владимир Путин. "Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за неё объединяют наше общество", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа". Он подчеркнул, что каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение страны - своим трудом, достижениями в науке, культуре, в просвещении, экономике, промышленности, на ратном поприще.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал служение Отечеству священным делом россиян
Путин назвал защиту и служение Отечеству священным делом россиян