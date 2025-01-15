https://ria.ru/20250115/putin-1993848333.html

Путин попросил доложить о планах работы Центра исторической памяти

Путин попросил доложить о планах работы Центра исторической памяти - РИА Новости, 15.01.2025

Путин попросил доложить о планах работы Центра исторической памяти

Президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа" попросил доложить об итогах работы и планах Центра исторической памяти, в том... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:54:00+03:00

2025-01-15T14:54:00+03:00

2025-01-15T15:04:00+03:00

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа" попросил доложить об итогах работы и планах Центра исторической памяти, в том числе по проектам для Года защитника отечества."Для выработки опережающей стратегии защиты исторической безопасности, нашего исторического суверенитета год назад был создан Центр исторической памяти. Прошу сегодня доложить, что удалось сделать за прошедшее время и обозначить планы на перспективу, в том числе по проектам в рамках Года защитника отечества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250115/pobeda-1993847501.html

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2025

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владимир путин, общество, россия