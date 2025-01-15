https://ria.ru/20250115/putin-1993847742.html
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:52:00+03:00
2025-01-15T14:52:00+03:00
2025-01-15T15:09:00+03:00
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны."Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения - по 55 тысяч рублей", - сказал Путин на заседании Российского комитета "Победа".По словам российского лидера, необходимо делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть предложение об установлении в 2025 году единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-летним юбилеем Победы.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Путин подписал указ о выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ