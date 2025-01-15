https://ria.ru/20250115/putin-1993847097.html
Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ
Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025
Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ
Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям встретиться лично с ветеранами Великой Отечественной войны, а также узнать об их проблемах. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:50:00+03:00
2025-01-15T14:50:00+03:00
2025-01-15T15:03:00+03:00
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям встретиться лично с ветеранами Великой Отечественной войны, а также узнать об их проблемах."Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение", - сказал глава государства на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ
Путин поручил региональным властям лично узнать о проблемах ветеранов ВОВ