https://ria.ru/20250115/putin-1993846792.html

Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне

Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.01.2025

Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:49:00+03:00

2025-01-15T14:49:00+03:00

2025-01-15T15:04:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодняшнее заседание Российского организационного комитета "Победа" открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника отечества", - сказал Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.

https://ria.ru/20250114/volodin-1993644931.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин