https://ria.ru/20250115/putin-1993846792.html
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.01.2025
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне
Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:49:00+03:00
2025-01-15T14:49:00+03:00
2025-01-15T15:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодняшнее заседание Российского организационного комитета "Победа" открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника отечества", - сказал Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.
https://ria.ru/20250114/volodin-1993644931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне
Путин: год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является знаковым