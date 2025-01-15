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Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.01.2025
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14:49 15.01.2025 (обновлено: 15:04 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/putin-1993846792.html
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.01.2025
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне
Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:49:00+03:00
2025-01-15T15:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодняшнее заседание Российского организационного комитета "Победа" открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника отечества", - сказал Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне

Путин: год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне является знаковым

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодняшнее заседание Российского организационного комитета "Победа" открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Её значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальная. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника отечества", - сказал Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".
Ранее глава государства подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в 2025 году, председателем комитета назначен глава администрации президента Антон Вайно.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Запад забыл, какой ценой досталась победа над фашизмом, заявил Володин
14 января, 13:40
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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