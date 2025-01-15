https://ria.ru/20250115/putin-1993758259.html

Путин в поздравлении рассказал о роли СК в исторических регионах России

Путин в поздравлении рассказал о роли СК в исторических регионах России - РИА Новости, 15.01.2025

Путин в поздравлении рассказал о роли СК в исторических регионах России

Президент РФ Владимир Путин поздравил Следственный комитет РФ с 14-й годовщиной его образования, отметив, что его сотрудники вносят серьезный вклад в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T03:53:00+03:00

2025-01-15T03:53:00+03:00

2025-01-15T03:53:00+03:00

россия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Следственный комитет РФ с 14-й годовщиной его образования, отметив, что его сотрудники вносят серьезный вклад в обеспечение законности и правопорядка в исторических регионах России, соответствующий текст поздравления президента в адрес СК РФ публикует само ведомство. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа... Совместно с коллегами из других профильных структур вы вносите серьезный вклад в обеспечение законности и правопорядка в наших исторических регионах, осуществляете расследование преступлений неонацистов против мирного населения", - приводит СК РФ в своем Telegram-канале текст поздравления. Путин добавил, что за прошедшие годы Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из значимых звеньев отечественной правоохранительной системы. Он отметил, что СК РФ находится на переднем крае борьбы с криминалом и коррупцией, защищает права и свободы граждан России, твердо отстаивает интересы страны. Президент убежден, что СК и впредь будет беречь и развивать лучшие традиции ветеранов следственных органов, достойно выполнять свой служебный долг. "Желаю вам успехов", - добавил он в поздравлении.

https://ria.ru/20250114/bastrykin-1993748449.html

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россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)