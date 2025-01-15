https://ria.ru/20250115/pushkov-1993920734.html

ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков

ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков - РИА Новости, 15.01.2025

ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков

Евросоюз бросит Данию в борьбе с избранным президентом США Дональдом Трампом за Гренландию, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 15.01.2025

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2025-01-15T22:01:00+03:00

2025-01-15T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Евросоюз бросит Данию в борьбе с избранным президентом США Дональдом Трампом за Гренландию, считает сенатор РФ Алексей Пушков. В среду, 15 января, премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия. "Похоже, "гордая" Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил "безопасность" Гренландии, от напора Трампа ее не спасут. И вот уже премьерша Дании готова смириться с независимостью Гренландии: мол, решение об этом гренландцы примут сами. А от кого будет зависеть якобы "независимая" Гренландия? Ясно, что не от Дании", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков также отметил, что ссориться с Вашингтоном Копенгагену не по силам. По его мнению, " Евросоюз, скорее всего, предоставит слабенькой Дании разбираться с Трампом самой". "Брюссель красноречиво молчит, а одиночные выкрики испуганного протеста со стороны никому не очередного главы МИД Франции, известного лишь тем, что его не "заблюрили" на фото в Дамаске (а Бербок "заблюрили"), явно не в счет", - добавил Пушков. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.

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https://ria.ru/20250114/lavrov-1993630488.html

https://ria.ru/20250115/daniya-1993913941.html

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в мире, дания, гренландия, сша, дональд трамп, алексей пушков, метте фредериксен, мид франции‎, евросоюз, россия