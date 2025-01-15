ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков
Сенатор Пушков: Евросоюз бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Евросоюз бросит Данию в борьбе с избранным президентом США Дональдом Трампом за Гренландию, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
В среду, 15 января, премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия.
"Похоже, "гордая" Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил "безопасность" Гренландии, от напора Трампа ее не спасут. И вот уже премьерша Дании готова смириться с независимостью Гренландии: мол, решение об этом гренландцы примут сами. А от кого будет зависеть якобы "независимая" Гренландия? Ясно, что не от Дании", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушков также отметил, что ссориться с Вашингтоном Копенгагену не по силам. По его мнению, " Евросоюз, скорее всего, предоставит слабенькой Дании разбираться с Трампом самой".
Лавров прокомментировал слова Трампа о присоединении Гренландии
14 января, 12:47
"Брюссель красноречиво молчит, а одиночные выкрики испуганного протеста со стороны никому не очередного главы МИД Франции, известного лишь тем, что его не "заблюрили" на фото в Дамаске (а Бербок "заблюрили"), явно не в счет", - добавил Пушков.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.