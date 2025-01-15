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ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков - РИА Новости, 15.01.2025
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22:01 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/pushkov-1993920734.html
ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков
ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков - РИА Новости, 15.01.2025
ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков
Евросоюз бросит Данию в борьбе с избранным президентом США Дональдом Трампом за Гренландию, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:01:00+03:00
2025-01-15T22:01:00+03:00
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сша
дональд трамп
алексей пушков
метте фредериксен
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Евросоюз бросит Данию в борьбе с избранным президентом США Дональдом Трампом за Гренландию, считает сенатор РФ Алексей Пушков. В среду, 15 января, премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия. "Похоже, "гордая" Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил "безопасность" Гренландии, от напора Трампа ее не спасут. И вот уже премьерша Дании готова смириться с независимостью Гренландии: мол, решение об этом гренландцы примут сами. А от кого будет зависеть якобы "независимая" Гренландия? Ясно, что не от Дании", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков также отметил, что ссориться с Вашингтоном Копенгагену не по силам. По его мнению, " Евросоюз, скорее всего, предоставит слабенькой Дании разбираться с Трампом самой". "Брюссель красноречиво молчит, а одиночные выкрики испуганного протеста со стороны никому не очередного главы МИД Франции, известного лишь тем, что его не "заблюрили" на фото в Дамаске (а Бербок "заблюрили"), явно не в счет", - добавил Пушков. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993488933.html
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в мире, дания, гренландия, сша, дональд трамп, алексей пушков, метте фредериксен, мид франции‎, евросоюз, россия
В мире, Дания, Гренландия, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Метте Фредериксен, МИД Франции‎, Евросоюз, Россия
ЕС бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию, заявил Пушков

Сенатор Пушков: Евросоюз бросит Данию в борьбе с Трампом за Гренландию

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Евросоюз бросит Данию в борьбе с избранным президентом США Дональдом Трампом за Гренландию, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
В среду, 15 января, премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия.
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"Похоже, "гордая" Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил "безопасность" Гренландии, от напора Трампа ее не спасут. И вот уже премьерша Дании готова смириться с независимостью Гренландии: мол, решение об этом гренландцы примут сами. А от кого будет зависеть якобы "независимая" Гренландия? Ясно, что не от Дании", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушков также отметил, что ссориться с Вашингтоном Копенгагену не по силам. По его мнению, " Евросоюз, скорее всего, предоставит слабенькой Дании разбираться с Трампом самой".
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В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии
Вчера, 20:33
 
В миреДанияГренландияСШАДональд ТрампАлексей ПушковМетте ФредериксенМИД Франции‎ЕвросоюзРоссия
 
 
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