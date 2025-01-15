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Восстановление Донецка и Макеевки начнется в 2025 году - РИА Новости, 15.01.2025
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10:41 15.01.2025
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Восстановление Донецка и Макеевки начнется в 2025 году
Восстановление Донецка и Макеевки начнется в 2025 году - РИА Новости, 15.01.2025
Восстановление Донецка и Макеевки начнется в 2025 году
Власти Донецкой Народной Республики намерены в 2025 году приступить к восстановительным работам Донецко-Макеевской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:41:00+03:00
2025-01-15T10:41:00+03:00
донецкая народная республика
донецк
макеевка
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики намерены в 2025 году приступить к восстановительным работам Донецко-Макеевской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Мы в этом году ставим себе задачу в Донецко-Макеевской агломерации приступить к полноценным восстановительным работам и строительству нового жилья. То есть в этом году мы не то, что прогнозируем, а у нас уже есть утвержденные участки, где появятся высотные строительные краны, которые будут обустраивать и Донецк, и Макеевку, и ряд других населенных пунктов", - сказал Пушилин.
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донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, макеевка, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, Денис Пушилин, Общество
Восстановление Донецка и Макеевки начнется в 2025 году

Пушилин: восстановление Донецко-Макеевской агломерации начнется в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики намерены в 2025 году приступить к восстановительным работам Донецко-Макеевской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Мы в этом году ставим себе задачу в Донецко-Макеевской агломерации приступить к полноценным восстановительным работам и строительству нового жилья. То есть в этом году мы не то, что прогнозируем, а у нас уже есть утвержденные участки, где появятся высотные строительные краны, которые будут обустраивать и Донецк, и Макеевку, и ряд других населенных пунктов", - сказал Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаДенис ПушилинОбщество
 
 
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