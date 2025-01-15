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В Рязани запустили беспилотный "Пряник-мобиль" - РИА Новости, 15.01.2025
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17:59 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/pryanik-1993894370.html
В Рязани запустили беспилотный "Пряник-мобиль"
В Рязани запустили беспилотный "Пряник-мобиль" - РИА Новости, 15.01.2025
В Рязани запустили беспилотный "Пряник-мобиль"
Беспилотный "Пряник-мобиль" запустили в Рязани: умный робот самостоятельно передвигается, предлагая гражданам горячие напитки и пряники, сообщила компания... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:59:00+03:00
2025-01-15T17:59:00+03:00
технологии
рязань
россия
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РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Беспилотный "Пряник-мобиль" запустили в Рязани: умный робот самостоятельно передвигается, предлагая гражданам горячие напитки и пряники, сообщила компания "Аврора роботикс". "В Рязани запустили уникальный беспилотный "Пряник-Мобиль", - говорится в сообщении на странице компании в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что это инновационная разработка компании. "Этот умный робот способен самостоятельно передвигаться по различным паркам и закрытым территориям, избегая препятствий, и предлагать жителям и гостям города горячие напитки и тематические пряники", - отмечает разработчик. Уточняется, что увидеть "Пряник-мобиль" можно в рязанском лесопарке.
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технологии, рязань, россия
Технологии, Рязань, Россия
В Рязани запустили беспилотный "Пряник-мобиль"

В Рязани запустили уникальный беспилотный "Пряник-мобиль"

© Фото : Аврора роботиксБеспилотный "Пряник-мобиль" в Рязани
Беспилотный Пряник-мобиль в Рязани - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Аврора роботикс
Беспилотный "Пряник-мобиль" в Рязани
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РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Беспилотный "Пряник-мобиль" запустили в Рязани: умный робот самостоятельно передвигается, предлагая гражданам горячие напитки и пряники, сообщила компания "Аврора роботикс".
Рязани запустили уникальный беспилотный "Пряник-Мобиль", - говорится в сообщении на странице компании в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что это инновационная разработка компании.
"Этот умный робот способен самостоятельно передвигаться по различным паркам и закрытым территориям, избегая препятствий, и предлагать жителям и гостям города горячие напитки и тематические пряники", - отмечает разработчик.
Уточняется, что увидеть "Пряник-мобиль" можно в рязанском лесопарке.
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