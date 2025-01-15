https://ria.ru/20250115/proezd-1993914820.html

Проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным

Проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным - РИА Новости, 15.01.2025

Проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным

Правила проезда для автомобилей по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля, он станет платным в критически загруженные часы будних дней,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:46:00+03:00

2025-01-15T20:46:00+03:00

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общество

авто

москва

московская область (подмосковье)

ярославское шоссе

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правила проезда для автомобилей по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля, он станет платным в критически загруженные часы будних дней, сообщается на сайте автодороги. "Цель МСД - обеспечить жителям прогнозируемую, быструю прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени. Для выполнения изначальной функции с 15 февраля будут изменены правила проезда в будние дни только в критически загруженные часы, иначе загрузка трассы утром и вечером превысит 7-8 баллов уже в 2025 году. Тариф для транзитных поездок ЦКАД - МСД - ЦКАД останется прежним - 950 рублей", - говорится на сайте.Отмечается, что полностью бесплатный проезд для транспортных средств с номерами Москвы и Московской области на МСД сохранится до 15 февраля 2025 года. Как позже сообщили в столичном департаменте транспорта, прежние правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время, в том числе в выходные и праздники поездка будет бесплатной. Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. "С 15 февраля диаметр будет разделен на девять участков: Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе, Ярославское шоссе – Щелковское шоссе, Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект, Волгоградский проспект – Каширское шоссе, Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе. Стоимость проезда по каждому из участков составит 5 рублей", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что правила проезда по МСД не меняются для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Пока от оплаты будут освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области – их влияние на загруженность трассы и частоту использования МСД для транзитных поездок будет проанализировано после 2025 года. Водитель каршеринга же оплачивает проезд аналогично другим автомобилистам, оплата проводится через оператора каршеринга. "Изменения коснутся 0,4% всех автомобилистов Москвы. Лишь 30-40 тысяч уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 рублей за проезд, при этом максимальную цену в 45 рублей за одну поездку по диаметру в загруженные часы – всего 80 машин в сутки. В году 248 рабочих дней, и если водитель будет ездить по трассе в будний день в часы ее высокой загрузки при средней стоимости поездки 10-15 рублей, то за год он потратит около 6,5 тысячи рублей", - подчеркнули в ведомстве.Там пояснили, что загрузка трассы уже в среду в часы пик достигает 6-7 баллов, средняя скорость движения в наиболее загруженные часы составляет 48 километров в час, и если бы изначально не были приняты меры по сокращению транзитного трафика, то загруженность дороги уже сейчас достигала бы 8-9 баллов на постоянной основе, потому что все водители грузового и легкового транспорта предпочитали бы эту магистраль платному проезду по ЦКАД.

https://realty.ria.ru/20241219/operator-1990065686.html

https://ria.ru/20241115/proezd-1983866286.html

https://ria.ru/20250114/avtodory-1993605799.html

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ярославское шоссе

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Наталья Макарова

общество, авто, москва, московская область (подмосковье), ярославское шоссе