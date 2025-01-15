В Калужской области вынесли приговор похитителям 8-летней девочки
В Калужской области осудили похитителей девочки, вымогавших 1,5 миллиона рублей
Правосудие. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Двое похитителей 8-летней девочки в Калужской области, вымогавшие у ее матери 1,5 миллиона рублей, осуждены на 12 и 14 лет колонии, сообщают СУСК РФ по региону и областная прокуратура.
Ранее МВД и СК сообщали, что в конце ноября 2023 года восьмилетняя девочка не вернулась из школы в Козельске, а ее маме прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Вечером следующего дня злоумышленники оставили ребенка на улице в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Там девочка зашла в дом к местным жителям, чтобы попросить о помощи. По данным СУСК, обнаружив, что произошедшее получило большую огласку, похитители сами отпустили ребенка. Обвинение было предъявлено женщине 37 лет, ее 44-летнему бывшему мужу и их общему сыну 21 года, а также 40-летнему нынешнему мужу женщины.
В августе прошлого года сообщалось, что пошедший на сделку со следствием самый молодой похититель получил 8 лет колонии.
Прокуратура Калужской области информирует, что в среду Калужский областной суд вынес приговор еще двум участникам преступной группы.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил 46-летнего мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 39-летную женщину - к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, производство по уголовному делу в отношении четвёртого похитителя приостановлено в связи с тем, что в период мобилизации он заключил контракт с Минобороны и отправился участвовать в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.
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