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ПМР не будет источником эскалации конфликта, заявил Красносельский - РИА Новости, 15.01.2025
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14:21 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993840268.html
ПМР не будет источником эскалации конфликта, заявил Красносельский
ПМР не будет источником эскалации конфликта, заявил Красносельский - РИА Новости, 15.01.2025
ПМР не будет источником эскалации конфликта, заявил Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не будет источником эскалации конфликта. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:21:00+03:00
2025-01-15T14:21:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
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вадим красносельский
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газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не будет источником эскалации конфликта. "Конечно, энергетический кризис, газовый кризис как таковой подстегнул все моменты, где-то, может быть, обнажил противоречия. Стали говорить об эскалации и так далее. Еще раз хочу обратиться ко всем друзьям, недругам, наблюдателям. Приднестровье не будет источником эскалации конфликта... Это мое слово. Провокации в этой части недопустимы. Использовать наши проблемы в усугублении ситуации недопустимо", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также выразил уверенность, что восторжествует здравый смысл, и президент Молдавии Майя Санду должна обладать полным объемом информации. По его словам, он увидел эту проблему на брифинге Санду, который она провела накануне. "Хочу обратиться к людям. Я благодарю вас за понимание, за выдержку, за терпение. Дорогие мои, недолго осталось терпеть. Всё стабилизируется, всё будет хорошо", - отметил Красносельский. Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила "Газпром" в создании энергетического кризиса в республике. Она также отметила, что цель гуманитарного кризиса, спровоцированного Кремлем на левом берегу Днестра, провоцирование политического кризиса в Молдавии и эскалация ситуации. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250109/moldaviya-1992996421.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр, вадим красносельский, майя санду, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Вадим Красносельский, Майя Санду, Газпром
ПМР не будет источником эскалации конфликта, заявил Красносельский

Глава ПМР Красносельский: Приднестровье не будет источником эскалации конфликта

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не будет источником эскалации конфликта.
"Конечно, энергетический кризис, газовый кризис как таковой подстегнул все моменты, где-то, может быть, обнажил противоречия. Стали говорить об эскалации и так далее. Еще раз хочу обратиться ко всем друзьям, недругам, наблюдателям. Приднестровье не будет источником эскалации конфликта... Это мое слово. Провокации в этой части недопустимы. Использовать наши проблемы в усугублении ситуации недопустимо", - сказал Красносельский.
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Лидер Приднестровья также выразил уверенность, что восторжествует здравый смысл, и президент Молдавии Майя Санду должна обладать полным объемом информации. По его словам, он увидел эту проблему на брифинге Санду, который она провела накануне.
"Хочу обратиться к людям. Я благодарю вас за понимание, за выдержку, за терпение. Дорогие мои, недолго осталось терпеть. Всё стабилизируется, всё будет хорошо", - отметил Красносельский.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила "Газпром" в создании энергетического кризиса в республике. Она также отметила, что цель гуманитарного кризиса, спровоцированного Кремлем на левом берегу Днестра, провоцирование политического кризиса в Молдавии и эскалация ситуации.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияКишиневДнестрВадим КрасносельскийМайя СандуГазпром
 
 
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