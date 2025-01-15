ПМР не будет источником эскалации конфликта, заявил Красносельский
Глава ПМР Красносельский: Приднестровье не будет источником эскалации конфликта
Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не будет источником эскалации конфликта.
"Конечно, энергетический кризис, газовый кризис как таковой подстегнул все моменты, где-то, может быть, обнажил противоречия. Стали говорить об эскалации и так далее. Еще раз хочу обратиться ко всем друзьям, недругам, наблюдателям. Приднестровье не будет источником эскалации конфликта... Это мое слово. Провокации в этой части недопустимы. Использовать наши проблемы в усугублении ситуации недопустимо", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также выразил уверенность, что восторжествует здравый смысл, и президент Молдавии Майя Санду должна обладать полным объемом информации. По его словам, он увидел эту проблему на брифинге Санду, который она провела накануне.
"Хочу обратиться к людям. Я благодарю вас за понимание, за выдержку, за терпение. Дорогие мои, недолго осталось терпеть. Всё стабилизируется, всё будет хорошо", - отметил Красносельский.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.