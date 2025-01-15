https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи

Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.01.2025

Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи

Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:32:00+03:00

2025-01-15T12:32:00+03:00

2025-01-15T14:56:00+03:00

россия

экономика

кишинев

вадим красносельский

газпром

молдовагаз

молдавия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский."Данный газ будет подан <...> как гуманитарный газ. <...> Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", — сказал он на брифинге.Политик уточнил, что обсуждал вопрос возобновления поставок газа в Приднестровье с Минэнерго России."Надеюсь, что по результатам этих переговоров в скором будущем, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан", — отметил Красносельский.Глава ПМР добавил, что детализации поставок еще нет.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993509773.html

https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html

россия

кишинев

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, кишинев, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, молдавия, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии)