Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
Красносельский: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Данный газ будет подан <...> как гуманитарный газ. <...> Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", — сказал он на брифинге.
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Политик уточнил, что обсуждал вопрос возобновления поставок газа в Приднестровье с Минэнерго России.
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"Надеюсь, что по результатам этих переговоров в скором будущем, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан", — отметил Красносельский.
Глава ПМР добавил, что детализации поставок еще нет.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.