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Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.01.2025
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12:32 15.01.2025 (обновлено: 14:56 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html
Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.01.2025
Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:32:00+03:00
2025-01-15T14:56:00+03:00
россия
экономика
кишинев
вадим красносельский
газпром
молдовагаз
молдавия
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский."Данный газ будет подан &lt;...&gt; как гуманитарный газ. &lt;...&gt; Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", — сказал он на брифинге.Политик уточнил, что обсуждал вопрос возобновления поставок газа в Приднестровье с Минэнерго России.&quot;Надеюсь, что по результатам этих переговоров в скором будущем, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан&quot;, — отметил Красносельский.Глава ПМР добавил, что детализации поставок еще нет.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993509773.html
https://ria.ru/20250106/krizis--1992678147.html
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россия, экономика, кишинев, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, молдавия, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Экономика, Кишинев, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз, Молдавия, Украина, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи

Красносельский: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Данный газ будет подан <...> как гуманитарный газ. <...> Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", — сказал он на брифинге.
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Политик уточнил, что обсуждал вопрос возобновления поставок газа в Приднестровье с Минэнерго России.
«

"Надеюсь, что по результатам этих переговоров в скором будущем, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан", — отметил Красносельский.

Глава ПМР добавил, что детализации поставок еще нет.
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С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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РоссияЭкономикаКишиневВадим КрасносельскийГазпромМолдовагазМолдавияУкраинаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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