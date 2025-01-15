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"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине - РИА Новости, 15.01.2025
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11:39 15.01.2025 (обновлено: 11:52 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/preduprezhdenie-1993808571.html
"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине
"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине - РИА Новости, 15.01.2025
"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине
Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что цели российского лидера Владимира Путина в конфликте изменились, заявил британский военный аналитик... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:39:00+03:00
2025-01-15T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что цели российского лидера Владимира Путина в конфликте изменились, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.&quot;Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает&quot;, — предупредил Меркурис.По словам эксперта, будущий американский лидер все еще недооценивает Россию и успехи ее руководства и опирается на недостоверные факты, что может повлиять на потенциальные переговоры по урегулированию боевых действий на Украине.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993784652.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, youtube
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, YouTube
"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине

Меркурис предупредил Трампа, что цели Путина в конфликте на Украине изменились

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что цели российского лидера Владимира Путина в конфликте изменились, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«

"Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает", — предупредил Меркурис.

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По словам эксперта, будущий американский лидер все еще недооценивает Россию и успехи ее руководства и опирается на недостоверные факты, что может повлиять на потенциальные переговоры по урегулированию боевых действий на Украине.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.
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