https://ria.ru/20250115/preduprezhdenie-1993808571.html

"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине

"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине - РИА Новости, 15.01.2025

"Сильно отличается". На Западе сделали Трампу предупреждение о Путине

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что цели российского лидера Владимира Путина в конфликте изменились, заявил британский военный аналитик... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:39:00+03:00

2025-01-15T11:39:00+03:00

2025-01-15T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понять, что цели российского лидера Владимира Путина в конфликте изменились, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает", — предупредил Меркурис.По словам эксперта, будущий американский лидер все еще недооценивает Россию и успехи ее руководства и опирается на недостоверные факты, что может повлиять на потенциальные переговоры по урегулированию боевых действий на Украине.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским. При этом Келлог добавил, что считает крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказ от взаимодействия с российским коллегой в решении этого вопроса.

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993784652.html

https://ria.ru/20250115/chekhiya-1993772809.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, youtube