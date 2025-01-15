https://ria.ru/20250115/prazdnik-1993699474.html

15 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 15 января в России и в мире по календарю

15 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

15 января 2025 года отмечается День образования Следственного комитета России, свой профессиональный праздник отмечает Главный штаб ВМФ РФ, День международного... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:00:00+03:00

2025-01-15T06:00:00+03:00

2025-01-15T06:00:00+03:00

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15 января 2025 года отмечается День образования Следственного комитета России, свой профессиональный праздник отмечает Главный штаб ВМФ РФ, День международного признания проходит в Хорватии, а во всем мире празднуют день рождения народной энциклопедии – Wikipedia Day. Какие еще праздники отмечают в эту дату, значимые исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России15 января в нашей стране ежегодно отмечается День образования Следственного комитета РФ. Именно в эту дату вступил в силу закон "О Следственном комитете РФ". Это и праздник Главного штаба ВМФ России, который решает важнейшие задачи в интересах укрепления обороноспособности государства.Профессиональные праздникиВ России сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета России. День образования Следственного комитета РФ приурочен к вступлению в силу 15 января 2011 года Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации". Поздравления получает и личный состав Главного штаба ВМФ России, который производит сбор, изучение и обработку данных, разрабатывает планы применения флота, осуществляет постоянный контроль поддержания боевой и мобилизационной готовности флотов и флотилии и выполняет ряд других важнейших задач. День Главного штаба ВМФ России введён в 1996 году приказом главкома ВМФ № 253.Церковный праздникПравославная церковь сегодня чествует память преподобного Серафима Саровского — одного из самых известных и почитаемых святых. Его также называют день преставления, второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Предсказание святого о том, что его мощи будут найдены, а затем в годину гонений за христианскую веру снова будут утрачены, впоследствии сбылось.Это также день памяти:Народный праздник15 января именуют Сильвестров день или Куриный праздник. Святой Сильвестр в народе был известен как покровитель домашней птицы. Крестьяне в этот день чистили курятники, а также кормили птиц. Согласно приметам, крошки в этот день обязательно нужно отдать курам, а вот поднимать перья домашней птицы нельзя, чтобы не навлечь беду. Существовала у наших предков традиция протирать дверной косяк заговоренной водой, чтобы отпугнуть от жилища все печали и болезни. Не рекомендуется в этот день делать стрижку, ссориться с родными, употреблять в пищу курицу и пить спиртные напитки.Какой сегодня праздник в мире15 января отмечается День рождения Википедии (Wikipedia). По задумке Джимми Уэйлса и Ларри Сэнгера необходимо было создать открытую онлайн-энциклопедию для всех, где каждый пользователь мог бы вносить свой вклад. Эта своего рода всемирная виртуальная библиотека коллективного творчества и обмена знаниями сегодня стабильно входит в десятку посещаемых интернет-ресурсов мира. В России создан свой вариант такого справочника — Рувики.В этот день Республику Хорватию на международном уровне признали 12 стран Европейского союза. Поэтому 15 января ежегодно отмечается в Республике как День международного признания.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 15 января в мире в разные годы:1759 — открыт для публики Британский музей.1826 — вышел первый выпуск французской газеты "Le Figaro".1831 — учреждена первая русская регулярная премия Демидовская "для содействия к преуспеванию наук".1892 — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.1920 — арест Верховного Правителя России адмирала Александра Колчака.1925 — в Нижнем Новгороде вышла в эфир первая в СССР любительская коротковолновая радиостанция.1936 — в Испании образован Народный фронт.1943 — завершено строительство здания Пентагона.1969 — запущен советский космический корабль "Союз-5".1973 — Война во Вьетнаме: в связи с прогрессом на Парижских мирных переговорах вооружённые силы США прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама.1992 — ЕС признал независимость Словении и Хорватии.1993 — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я серия знаменитого сериала "Санта-Барбара".2001 — начал работу сайт "Википедии", энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.2006 — капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества вернулась на Землю.2020 — правительство Медведева ушло в отставку, должность премьера предложена Михаила Мишустину (кандидатура утверждена 16 января).2021 — Россия вышла из Договора по открытому небу.ИмениныИменины в этот день отмечают: Василий, Кузьма, Марк, Пётр, Сергей, Серафим, Ульяна, Юлиана.

https://ria.ru/20250114/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20190115/1548918064.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники