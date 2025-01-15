https://ria.ru/20250115/pozhar-1993797706.html

В Москве при пожаре пострадали три человека

В Москве при пожаре пострадали три человека - РИА Новости, 15.01.2025

В Москве при пожаре пострадали три человека

Пострадавшие при пожаре в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы доставлены в медицинские учреждения, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:44:00+03:00

2025-01-15T10:44:00+03:00

2025-01-15T11:57:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Пострадавшие при пожаре в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы доставлены в медицинские учреждения, сообщает столичная прокуратура. Ранее столичный главк МЧС сообщил, что пожар произошел в 47-этажном жилом доме на Новодмитровской улице. Самостоятельно шестой этаж покинули восемь человек. Возгорание было ликвидировано. "В квартире жилого комплекса на Новодмитровской улице произошел пожар, в результате которого есть пострадавшие. Они доставлены в медицинские учреждения. Установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, пострадали двое взрослых и один ребенок.

https://ria.ru/20250114/pozhar-1993744261.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)