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В Москве при пожаре пострадали три человека
В Москве при пожаре пострадали три человека - РИА Новости, 15.01.2025
В Москве при пожаре пострадали три человека
Пострадавшие при пожаре в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы доставлены в медицинские учреждения, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:44:00+03:00
2025-01-15T10:44:00+03:00
2025-01-15T11:57:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Пострадавшие при пожаре в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы доставлены в медицинские учреждения, сообщает столичная прокуратура. Ранее столичный главк МЧС сообщил, что пожар произошел в 47-этажном жилом доме на Новодмитровской улице. Самостоятельно шестой этаж покинули восемь человек. Возгорание было ликвидировано. "В квартире жилого комплекса на Новодмитровской улице произошел пожар, в результате которого есть пострадавшие. Они доставлены в медицинские учреждения. Установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, пострадали двое взрослых и один ребенок.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре пострадали три человека
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали три человека