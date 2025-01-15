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Западный журналист задался вопросом из-за рейтинга сильнейших армий мира - РИА Новости, 15.01.2025
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20:26 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/postavki-1993912969.html
Западный журналист задался вопросом из-за рейтинга сильнейших армий мира
Западный журналист задался вопросом из-за рейтинга сильнейших армий мира - РИА Новости, 15.01.2025
Западный журналист задался вопросом из-за рейтинга сильнейших армий мира
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X задался вопросом о военной помощи Украине из-за низкой позиции страны в рейтинге Global Firepower. РИА Новости, 15.01.2025
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украина
сша
россия
чей боуз
в мире
вооруженные силы украины
джо байден
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X задался вопросом о военной помощи Украине из-за низкой позиции страны в рейтинге Global Firepower."Россия заняла второе место из 145 в рейтинге Global Firepower. Посмотрите, где Украина, после сотен миллиардов военной помощи? Интересно, куда на самом деле уходят все эти деньги?" — написал он.Глобальный рейтинг составляется ежегодно, для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие.Всего в рейтинге указаны 145 государств — лидерами в 2025 году стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Таким образом, состав первой пятерки не изменился с предыдущего года. Следующие пять строчек заняли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина на двадцатом месте.Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, россия, чей боуз, в мире, вооруженные силы украины, джо байден, нато
Украина, США, Россия, Чей Боуз, В мире, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, НАТО
Западный журналист задался вопросом из-за рейтинга сильнейших армий мира

Боуза удивило место Украины, которой помогает Запад, в рейтинге Global Firepower

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X задался вопросом о военной помощи Украине из-за низкой позиции страны в рейтинге Global Firepower.
"Россия заняла второе место из 145 в рейтинге Global Firepower. Посмотрите, где Украина, после сотен миллиардов военной помощи? Интересно, куда на самом деле уходят все эти деньги?" — написал он.
© Global FirepowerРоссия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Global Firepower
Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower
Глобальный рейтинг составляется ежегодно, для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие.
Всего в рейтинге указаны 145 государств — лидерами в 2025 году стали США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Таким образом, состав первой пятерки не изменился с предыдущего года. Следующие пять строчек заняли Британия, Франция, Япония, Турция и Италия. Украина на двадцатом месте.
Контактную группу в формате "Рамштайн", объединяющую более 50 стран, создали весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаСШАРоссияЧей БоузВ миреВооруженные силы УкраиныДжо БайденНАТО
 
 
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