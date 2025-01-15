Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/postavki-1993769049.html
В МИД рассказали о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году
В МИД рассказали о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году - РИА Новости, 15.01.2025
В МИД рассказали о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году
Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:09:00+03:00
2025-01-15T08:09:00+03:00
экономика
россия
европа
дмитрий биричевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов кубометров, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года и составят порядка 53 миллиардов кубических метров", - сказал он в интервью агентству. "Безусловно, эта цифра значительно меньше "доковидных" показателей, но такой объем поставок в нынешних условиях является еще одним ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации. В отличие от европейских политиков мы осознаем не только свою ответственность за соблюдение обязательств, но и за обеспечение глобальной энергетической безопасности. Напомню, что Россия сыграла важную роль в преодолении последствий мирового энергетического кризиса 2021-2023 годах и продолжает гарантировать стабильность поставок углеводородов", - подчеркнул Биричевский.
https://ria.ru/20250114/polsha-1993704669.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, дмитрий биричевский
Экономика, Россия, Европа, Дмитрий Биричевский
В МИД рассказали о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году

МИД: поставки российского газа в Европу в 2024 году выросли на 18 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки российского газа в Европу в 2024 году, по предварительным подсчетам, увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 миллиардов кубометров, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Западные компании, традиционно закупавшие российский газ, находятся под мощнейшим политическим давлением. Тем не менее в 2024 году поставки в Европу российского газа (как природного, так и СПГ), по предварительным подсчетам, увеличились на 18% выше уровня прошлого года и составят порядка 53 миллиардов кубических метров", - сказал он в интервью агентству.
"Безусловно, эта цифра значительно меньше "доковидных" показателей, но такой объем поставок в нынешних условиях является еще одним ярким подтверждением надежности России как экспортера и партнера в энергокооперации. В отличие от европейских политиков мы осознаем не только свою ответственность за соблюдение обязательств, но и за обеспечение глобальной энергетической безопасности. Напомню, что Россия сыграла важную роль в преодолении последствий мирового энергетического кризиса 2021-2023 годах и продолжает гарантировать стабильность поставок углеводородов", - подчеркнул Биричевский.
Польша - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Польше пришлось оправдываться из-за слухов об использовании газа из России
Вчера, 17:45
 
ЭкономикаРоссияЕвропаДмитрий Биричевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала