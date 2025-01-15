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Председатель правительства Запорожской области покинула пост - РИА Новости, 15.01.2025
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19:47 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/post-1993908888.html
Председатель правительства Запорожской области покинула пост
Председатель правительства Запорожской области покинула пост - РИА Новости, 15.01.2025
Председатель правительства Запорожской области покинула пост
Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покидает пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T19:47:00+03:00
2025-01-15T19:47:00+03:00
политика
запорожская область
евгений балицкий
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покидает пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Ирина Альфредовна Гехт покидает пост председателя правительства Запорожской области в связи с переходом на другое место работы", - написал Балицкий. По словам губернатора, Гехт в непростое время возглавила правительство, которое при ней показало хорошие результаты по важнейшим направлениям жизнедеятельности региона. "Большая благодарность Ирине Альфредовне за работу, за значительный вклад в развитие Запорожской области", - подчеркнул губернатор. Гехт возглавила правительство в мае 2024 года, сменив на этом посту Антона Кольцова, занимавшего этот пост с июня 2022 года.
https://ria.ru/20250115/glava-1993806415.html
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политика, запорожская область, евгений балицкий, россия
Политика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия
Председатель правительства Запорожской области покинула пост

Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покинула пост

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИрина Гехт
Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ирина Гехт. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покидает пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Ирина Альфредовна Гехт покидает пост председателя правительства Запорожской области в связи с переходом на другое место работы", - написал Балицкий.
По словам губернатора, Гехт в непростое время возглавила правительство, которое при ней показало хорошие результаты по важнейшим направлениям жизнедеятельности региона.
"Большая благодарность Ирине Альфредовне за работу, за значительный вклад в развитие Запорожской области", - подчеркнул губернатор.
Гехт возглавила правительство в мае 2024 года, сменив на этом посту Антона Кольцова, занимавшего этот пост с июня 2022 года.
Эдуард Сеновоз - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Вчера, 11:25
 
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