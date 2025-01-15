https://ria.ru/20250115/post-1993908888.html

Председатель правительства Запорожской области покинула пост

Председатель правительства Запорожской области покинула пост - РИА Новости, 15.01.2025

Председатель правительства Запорожской области покинула пост

Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покидает пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:47:00+03:00

2025-01-15T19:47:00+03:00

2025-01-15T19:47:00+03:00

политика

запорожская область

евгений балицкий

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/31/1556353139_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_4245af02f089bb712dfc5a7808b3c283.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт покидает пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Ирина Альфредовна Гехт покидает пост председателя правительства Запорожской области в связи с переходом на другое место работы", - написал Балицкий. По словам губернатора, Гехт в непростое время возглавила правительство, которое при ней показало хорошие результаты по важнейшим направлениям жизнедеятельности региона. "Большая благодарность Ирине Альфредовне за работу, за значительный вклад в развитие Запорожской области", - подчеркнул губернатор. Гехт возглавила правительство в мае 2024 года, сменив на этом посту Антона Кольцова, занимавшего этот пост с июня 2022 года.

https://ria.ru/20250115/glava-1993806415.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, запорожская область, евгений балицкий, россия