Посол Ирана назвал союз с Россией и Китаем серьезным вызовом для США
Посол Джалали: союз Ирана, России и Китая способен создать новый миропорядок
Казем Джалали. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 янв - РИА Новости. Союз между Ираном, Россией и Китаем является наиболее серьезным вызовом для США и способен создать новый многополярный справедливый и демократичный миропорядок, заявил в своей статье в газете Iran посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
"В настоящее время наиболее серьезным вызовом и угрозой для США будет являться сближение и союз между Ираном, Россией и Китаем. С точки зрения американской элиты, Тегеран, Москва и Пекин могут в среднесрочной перспективе, объединив свои экономические, дипломатические, военные и технологические возможности для противодействия такому серьезному вызову, как западный миропорядок, стать причиной изменения устройства будущего миропорядка в сторону многополярной справедливой и демократичной природы", - говорится в статье посла.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
В докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), который есть в распоряжении РИА Новости, было сказано, что Иран в своей внешней политике продолжит ориентироваться на незападных стратегических партнеров, в частности на Россию и Китай.
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