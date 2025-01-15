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Посол Ирана назвал союз с Россией и Китаем серьезным вызовом для США - РИА Новости, 15.01.2025
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17:17 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html
Посол Ирана назвал союз с Россией и Китаем серьезным вызовом для США
Посол Ирана назвал союз с Россией и Китаем серьезным вызовом для США - РИА Новости, 15.01.2025
Посол Ирана назвал союз с Россией и Китаем серьезным вызовом для США
Союз между Ираном, Россией и Китаем является наиболее серьезным вызовом для США и способен создать новый многополярный справедливый и демократичный миропорядок, РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:17:00+03:00
2025-01-15T17:17:00+03:00
в мире
иран
россия
китай
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 15 янв - РИА Новости. Союз между Ираном, Россией и Китаем является наиболее серьезным вызовом для США и способен создать новый многополярный справедливый и демократичный миропорядок, заявил в своей статье в газете Iran посол Ирана в Москве Казем Джалали. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "В настоящее время наиболее серьезным вызовом и угрозой для США будет являться сближение и союз между Ираном, Россией и Китаем. С точки зрения американской элиты, Тегеран, Москва и Пекин могут в среднесрочной перспективе, объединив свои экономические, дипломатические, военные и технологические возможности для противодействия такому серьезному вызову, как западный миропорядок, стать причиной изменения устройства будущего миропорядка в сторону многополярной справедливой и демократичной природы", - говорится в статье посла. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. В докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), который есть в распоряжении РИА Новости, было сказано, что Иран в своей внешней политике продолжит ориентироваться на незападных стратегических партнеров, в частности на Россию и Китай.
https://ria.ru/20250115/iran-1993861833.html
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в мире, иран, россия, китай, казем джалали
В мире, Иран, Россия, Китай, Казем Джалали
Посол Ирана назвал союз с Россией и Китаем серьезным вызовом для США

Посол Джалали: союз Ирана, России и Китая способен создать новый миропорядок

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казем Джалали. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 янв - РИА Новости. Союз между Ираном, Россией и Китаем является наиболее серьезным вызовом для США и способен создать новый многополярный справедливый и демократичный миропорядок, заявил в своей статье в газете Iran посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
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"В настоящее время наиболее серьезным вызовом и угрозой для США будет являться сближение и союз между Ираном, Россией и Китаем. С точки зрения американской элиты, Тегеран, Москва и Пекин могут в среднесрочной перспективе, объединив свои экономические, дипломатические, военные и технологические возможности для противодействия такому серьезному вызову, как западный миропорядок, стать причиной изменения устройства будущего миропорядка в сторону многополярной справедливой и демократичной природы", - говорится в статье посла.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
В докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), который есть в распоряжении РИА Новости, было сказано, что Иран в своей внешней политике продолжит ориентироваться на незападных стратегических партнеров, в частности на Россию и Китай.
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В миреИранРоссияКитайКазем Джалали
 
 
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