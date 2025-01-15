https://ria.ru/20250115/polsha-1993789380.html

Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 15.01.2025

Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине

Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:12:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 янв — РИА Новости. Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. В среду Варшаву посещает Владимир Зеленский. "В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", — говорится в сообщении. В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце декабря 2024 года. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда и по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993462067.html

https://ria.ru/20250114/polsha-1993704669.html

https://ria.ru/20250113/reznya-1993438654.html

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в мире, россия, польша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины