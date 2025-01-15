https://ria.ru/20250115/pokushenie-1993749660.html

Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения

Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения - РИА Новости, 15.01.2025

Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения

Председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Александр Янклович (ЕР) заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T00:16:00+03:00

2025-01-15T00:16:00+03:00

2025-01-15T00:44:00+03:00

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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Александр Янклович (ЕР) заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами, претензий к саратовскому подростку, которого задержали по подозрению в приготовлении к убийству, нет. Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком. По данным следствия, молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами и по их указанию направился с молотком к дому депутата с целью его убийства, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, планируя продолжить действия позднее. Однако 11 января подросток был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности". Имя депутата в СУСК не называли. "Огромное количество звонков. Со мной все в порядке, со мной все хорошо. В ряде Telegram-каналов, новостных СМИ появилась информация о том, что на меня готовилось покушение с целью моего убийства... На сегодняшний день, по той информации, которая есть у меня, которую я получил от сотрудников наших специальных служб, данная операция курировалась из-за рубежа, курировалась из "страны 404" спецслужбами украинскими, получали за это денежные средства небольшие на самом деле. Подготовка велась очень тщательно, длительный период следили за мной, за моим домом, передвижением, машиной и так далее. Был выбран способ, скажем так, нетривиальный - это перцовый баллончик и молоток. К сожалению, для заказчика, к счастью, для меня и моей семьи мы не пострадали, у нас все хорошо", - сказал Янклович на видео, опубликованном в Telegram-канале "Твои Герои, Саратов! ZOV". По его словам, в момент, когда к дому приходил исполнитель, он с семьей был на службе в храме. "Конечно, жалко парня несовершеннолетнего, которому, скорее всего, запудрили мозги кураторы. Но что могу сказать: ребята, следите за своими детьми, воспитывайте правильно. У меня детей четверо, старший сын служит в спецназе, воюет, младшими я тоже горжусь всеми... Парню, который хотел это сделать: Господь тебя простит, я тебя прощаю, у меня нет к тебе никаких претензий, а вот к твоим врагам, которые запудрили твои мозги, у меня очень много претензий, и я их все предъявлю", - заявил депутат. Он отметил, что более двух лет находится в базе украинского националистического сайта "Миротворец". "На сайте "Миротворец" врагов я нахожусь уже более двух лет не только за свою волонтерскую деятельность, не только за общественную деятельность, не только за то, что проходил службу в одной из лучших бригад Росгвардии, участвовал в боевых действиях, находился в зоне специальной военной операции, но и за свою позицию, которую мы высказываем. Это позиция нашего президента, позиция нашей страны, нашей армии. Мы помогали и будем помогать нашему фронту всеми возможными способами. Не переживаю за себя, переживаю за свою семью, но уверен, что все у нас получится", - добавил Янклович.

https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html

https://ria.ru/20240718/napadenie-1960585197.html

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саратов, россия, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)