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Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения - РИА Новости, 15.01.2025
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00:16 15.01.2025 (обновлено: 00:44 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/pokushenie-1993749660.html
Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения
Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения - РИА Новости, 15.01.2025
Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения
Председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Александр Янклович (ЕР) заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:16:00+03:00
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Александр Янклович (ЕР) заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами, претензий к саратовскому подростку, которого задержали по подозрению в приготовлении к убийству, нет. Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком. По данным следствия, молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами и по их указанию направился с молотком к дому депутата с целью его убийства, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, планируя продолжить действия позднее. Однако 11 января подросток был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности". Имя депутата в СУСК не называли. "Огромное количество звонков. Со мной все в порядке, со мной все хорошо. В ряде Telegram-каналов, новостных СМИ появилась информация о том, что на меня готовилось покушение с целью моего убийства... На сегодняшний день, по той информации, которая есть у меня, которую я получил от сотрудников наших специальных служб, данная операция курировалась из-за рубежа, курировалась из "страны 404" спецслужбами украинскими, получали за это денежные средства небольшие на самом деле. Подготовка велась очень тщательно, длительный период следили за мной, за моим домом, передвижением, машиной и так далее. Был выбран способ, скажем так, нетривиальный - это перцовый баллончик и молоток. К сожалению, для заказчика, к счастью, для меня и моей семьи мы не пострадали, у нас все хорошо", - сказал Янклович на видео, опубликованном в Telegram-канале "Твои Герои, Саратов! ZOV". По его словам, в момент, когда к дому приходил исполнитель, он с семьей был на службе в храме. "Конечно, жалко парня несовершеннолетнего, которому, скорее всего, запудрили мозги кураторы. Но что могу сказать: ребята, следите за своими детьми, воспитывайте правильно. У меня детей четверо, старший сын служит в спецназе, воюет, младшими я тоже горжусь всеми... Парню, который хотел это сделать: Господь тебя простит, я тебя прощаю, у меня нет к тебе никаких претензий, а вот к твоим врагам, которые запудрили твои мозги, у меня очень много претензий, и я их все предъявлю", - заявил депутат. Он отметил, что более двух лет находится в базе украинского националистического сайта "Миротворец". "На сайте "Миротворец" врагов я нахожусь уже более двух лет не только за свою волонтерскую деятельность, не только за общественную деятельность, не только за то, что проходил службу в одной из лучших бригад Росгвардии, участвовал в боевых действиях, находился в зоне специальной военной операции, но и за свою позицию, которую мы высказываем. Это позиция нашего президента, позиция нашей страны, нашей армии. Мы помогали и будем помогать нашему фронту всеми возможными способами. Не переживаю за себя, переживаю за свою семью, но уверен, что все у нас получится", - добавил Янклович.
https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html
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саратов, россия, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Саратов, Россия, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Саратовский депутат прокомментировал попытку покушения

Депутат Янклович заявил, что покушение на него готовили украинские спецслужбы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ и полиции
Сотрудники Следственного комитета РФ и полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники Следственного комитета РФ и полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Александр Янклович (ЕР) заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами, претензий к саратовскому подростку, которого задержали по подозрению в приготовлении к убийству, нет.
Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата, за которым охотился с молотком. По данным следствия, молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами и по их указанию направился с молотком к дому депутата с целью его убийства, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, планируя продолжить действия позднее. Однако 11 января подросток был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности". Имя депутата в СУСК не называли.
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"Огромное количество звонков. Со мной все в порядке, со мной все хорошо. В ряде Telegram-каналов, новостных СМИ появилась информация о том, что на меня готовилось покушение с целью моего убийства... На сегодняшний день, по той информации, которая есть у меня, которую я получил от сотрудников наших специальных служб, данная операция курировалась из-за рубежа, курировалась из "страны 404" спецслужбами украинскими, получали за это денежные средства небольшие на самом деле. Подготовка велась очень тщательно, длительный период следили за мной, за моим домом, передвижением, машиной и так далее. Был выбран способ, скажем так, нетривиальный - это перцовый баллончик и молоток. К сожалению, для заказчика, к счастью, для меня и моей семьи мы не пострадали, у нас все хорошо", - сказал Янклович на видео, опубликованном в Telegram-канале "Твои Герои, Саратов! ZOV".
По его словам, в момент, когда к дому приходил исполнитель, он с семьей был на службе в храме.
"Конечно, жалко парня несовершеннолетнего, которому, скорее всего, запудрили мозги кураторы. Но что могу сказать: ребята, следите за своими детьми, воспитывайте правильно. У меня детей четверо, старший сын служит в спецназе, воюет, младшими я тоже горжусь всеми... Парню, который хотел это сделать: Господь тебя простит, я тебя прощаю, у меня нет к тебе никаких претензий, а вот к твоим врагам, которые запудрили твои мозги, у меня очень много претензий, и я их все предъявлю", - заявил депутат.
Он отметил, что более двух лет находится в базе украинского националистического сайта "Миротворец".
"На сайте "Миротворец" врагов я нахожусь уже более двух лет не только за свою волонтерскую деятельность, не только за общественную деятельность, не только за то, что проходил службу в одной из лучших бригад Росгвардии, участвовал в боевых действиях, находился в зоне специальной военной операции, но и за свою позицию, которую мы высказываем. Это позиция нашего президента, позиция нашей страны, нашей армии. Мы помогали и будем помогать нашему фронту всеми возможными способами. Не переживаю за себя, переживаю за свою семью, но уверен, что все у нас получится", - добавил Янклович.
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