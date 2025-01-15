https://ria.ru/20250115/podozrevaemyj-1993914357.html

В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки

В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 15.01.2025

В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки

В поселке Чуна задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:41:00+03:00

2025-01-15T20:41:00+03:00

2025-01-15T20:41:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. В поселке Чуна задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Вечером в среду в квартире на улице 50-летия Октября поселка Чунский обнаружен труп 16-летней девушки. По версии следствия, двое знакомых в компании несовершеннолетней распивали на съемной квартире спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина нанес девушке удар ножом в область груди, а также ранил участвовавшего в конфликте молодого человека. Пострадавшая от полученного ранения скончалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве. "В полицию обратился сам подозреваемый, в порядке ст. 91 УПК РФ он был задержан. Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Расследование находится на контроле прокуратуры. Правоохранителями будет дана оценка действиям органов системы профилактики.

https://ria.ru/20250104/podmoskove-1992497849.html

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)