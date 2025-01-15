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В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 15.01.2025
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20:41 15.01.2025
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В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки
В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 15.01.2025
В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки
В поселке Чуна задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:41:00+03:00
2025-01-15T20:41:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. В поселке Чуна задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Вечером в среду в квартире на улице 50-летия Октября поселка Чунский обнаружен труп 16-летней девушки. По версии следствия, двое знакомых в компании несовершеннолетней распивали на съемной квартире спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина нанес девушке удар ножом в область груди, а также ранил участвовавшего в конфликте молодого человека. Пострадавшая от полученного ранения скончалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве. "В полицию обратился сам подозреваемый, в порядке ст. 91 УПК РФ он был задержан. Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Расследование находится на контроле прокуратуры. Правоохранителями будет дана оценка действиям органов системы профилактики.
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россия
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происшествия, россия, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приангарье задержали подозреваемого в убийстве девушки

В поселке Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. В поселке Чуна задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Вечером в среду в квартире на улице 50-летия Октября поселка Чунский обнаружен труп 16-летней девушки. По версии следствия, двое знакомых в компании несовершеннолетней распивали на съемной квартире спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина нанес девушке удар ножом в область груди, а также ранил участвовавшего в конфликте молодого человека. Пострадавшая от полученного ранения скончалась. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
«
"В полицию обратился сам подозреваемый, в порядке ст. 91 УПК РФ он был задержан. Сейчас следователи проводят все необходимые следственные действия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Расследование находится на контроле прокуратуры. Правоохранителями будет дана оценка действиям органов системы профилактики.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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