https://ria.ru/20250115/pobeda-1993849090.html
На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран
На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран - РИА Новости, 15.01.2025
На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран
Воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на Парад Победы в Москве, 10 из них уже подтвердили свое участие, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:57:00+03:00
2025-01-15T14:57:00+03:00
2025-01-15T15:18:00+03:00
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россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на Парад Победы в Москве, 10 из них уже подтвердили свое участие, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза", - сказал министр.Белоусов также сообщил, что торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах.
https://ria.ru/20250115/parady-1993849178.html
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Белоусов: "На парад 9 мая приглашены военные из 19 дружественных государств"
На парад 9 мая в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, деcять из них уже подтвердили участие, сообщил Белоусов
2025-01-15T14:57
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москва, россия, андрей белоусов, владимир путин
Москва, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран
На парад Победы пригласили воинские формирования из 19 дружественных стран