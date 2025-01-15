https://ria.ru/20250115/pobeda-1993849090.html

На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран

На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран - РИА Новости, 15.01.2025

На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран

Воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на Парад Победы в Москве, 10 из них уже подтвердили свое участие, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:57:00+03:00

2025-01-15T14:57:00+03:00

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москва

россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воинские подразделения из 19 дружественных государств приглашены на Парад Победы в Москве, 10 из них уже подтвердили свое участие, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза", - сказал министр.Белоусов также сообщил, что торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах.

https://ria.ru/20250115/parady-1993849178.html

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Белоусов: "На парад 9 мая приглашены военные из 19 дружественных государств" На парад 9 мая в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, деcять из них уже подтвердили участие, сообщил Белоусов 2025-01-15T14:57 true PT1M38S

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москва, россия, андрей белоусов, владимир путин