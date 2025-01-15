https://ria.ru/20250115/pobeda-1993847501.html
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести - РИА Новости, 15.01.2025
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести
Президент России Владимир Путин попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:51:00+03:00
2025-01-15T14:51:00+03:00
2025-01-15T15:00:00+03:00
владимир путин
день победы
россия
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма."Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250115/putin-1993846792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день победы, россия, общество
Владимир Путин, День Победы, Россия, Общество
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию 80-летия Победы по совести