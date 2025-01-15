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Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести - РИА Новости, 15.01.2025
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14:51 15.01.2025 (обновлено: 15:00 15.01.2025) дополняется ...
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Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести - РИА Новости, 15.01.2025
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести
Президент России Владимир Путин попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:51:00+03:00
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владимир путин
день победы
россия
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма."Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.
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владимир путин, день победы, россия, общество
Владимир Путин, День Победы, Россия, Общество
Путин попросил регионы подготовиться к празднованию Победы по совести

Путин попросил регионы подготовиться к празднованию 80-летия Победы по совести

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил региональные власти отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы "по совести", не допуская формализма.
"Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне
Вчера, 14:49
 
Владимир ПутинДень ПобедыРоссияОбщество
 
 
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