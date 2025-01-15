https://ria.ru/20250115/plennyy-1993855657.html

Россия вернула 25 военных из украинского плена

Россия вернула 25 военных из украинского плена - РИА Новости, 15.01.2025

Россия вернула 25 военных из украинского плена

Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:16:00+03:00

2025-01-15T15:16:00+03:00

2025-01-15T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", — рассказали в министерстве.Сейчас российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, они могут связаться с родственниками. Далее их доставят в Россию, где они пройдут реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html

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Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена 25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию. 2025-01-15T15:16 true PT0M58S

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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, белоруссия