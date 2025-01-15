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Россия вернула 25 военных из украинского плена - РИА Новости, 15.01.2025
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15:16 15.01.2025 (обновлено: 18:10 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/plennyy-1993855657.html
Россия вернула 25 военных из украинского плена
Россия вернула 25 военных из украинского плена - РИА Новости, 15.01.2025
Россия вернула 25 военных из украинского плена
Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:16:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", — рассказали в министерстве.Сейчас российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, они могут связаться с родственниками. Далее их доставят в Россию, где они пройдут реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html
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Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию.
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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире, белоруссия
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Белоруссия
Россия вернула 25 военных из украинского плена

С Украины вернули 25 российских пленных в результате переговоров

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве ОАЭ, сообщили в Минобороны России.
"Пятнадцатого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", — рассказали в министерстве.
Сейчас российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии, они могут связаться с родственниками. Далее их доставят в Россию, где они пройдут реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
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