https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html

Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ

Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025

Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ

Военнослужащий ВСУ Игорь Степанко рассказал о частых случаях самовольного оставления позиций и бегстве из ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:50:00+03:00

2025-01-15T10:50:00+03:00

2025-01-15T10:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

великобритания

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Игорь Степанко рассказал о частых случаях самовольного оставления позиций и бегстве из ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. "Все уходят в самоволку, никто не хочет воевать, все убегают", - сказал пленный. Он добавил, что убитых и раненых не забирают с поля боя. Сам Степанко проходил обучение в Великобритании 35 дней. Своих бывших сослуживцев он призвал не слушать руководство, потому что оно не говорит "ни одного слова правды".

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире