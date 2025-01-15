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Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ
Военнослужащий ВСУ Игорь Степанко рассказал о частых случаях самовольного оставления позиций и бегстве из ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Игорь Степанко рассказал о частых случаях самовольного оставления позиций и бегстве из ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. "Все уходят в самоволку, никто не хочет воевать, все убегают", - сказал пленный. Он добавил, что убитых и раненых не забирают с поля боя. Сам Степанко проходил обучение в Великобритании 35 дней. Своих бывших сослуживцев он призвал не слушать руководство, потому что оно не говорит "ни одного слова правды".
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
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великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ

Пленный Степанко рассказал о частых случаях бегства военных из ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Игорь Степанко рассказал о частых случаях самовольного оставления позиций и бегстве из ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Все уходят в самоволку, никто не хочет воевать, все убегают", - сказал пленный.
Он добавил, что убитых и раненых не забирают с поля боя.
Сам Степанко проходил обучение в Великобритании 35 дней. Своих бывших сослуживцев он призвал не слушать руководство, потому что оно не говорит "ни одного слова правды".
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