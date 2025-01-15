https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ
Военнослужащий ВСУ Игорь Степанко рассказал о частых случаях самовольного оставления позиций и бегстве из ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:50:00+03:00
2025-01-15T10:50:00+03:00
2025-01-15T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Игорь Степанко рассказал о частых случаях самовольного оставления позиций и бегстве из ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ. "Все уходят в самоволку, никто не хочет воевать, все убегают", - сказал пленный. Он добавил, что убитых и раненых не забирают с поля боя. Сам Степанко проходил обучение в Великобритании 35 дней. Своих бывших сослуживцев он призвал не слушать руководство, потому что оно не говорит "ни одного слова правды".
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Пленный рассказал о бегстве военных из ВСУ
Пленный Степанко рассказал о частых случаях бегства военных из ВСУ