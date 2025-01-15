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Россия вернула 25 военных из украинского плена - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 15.01.2025 (обновлено: 16:23 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/plennye-1993856849.html
Россия вернула 25 военных из украинского плена
Россия вернула 25 военных из украинского плена - РИА Новости, 15.01.2025
Россия вернула 25 военных из украинского плена
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "25 на 25", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:23:00+03:00
2025-01-15T16:23:00+03:00
в мире
россия
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вооруженные силы украины
оаэ
специальная военная операция на украине
украина
мария захарова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "25 на 25", сообщили в Минобороны."Пятнадцатого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении. Сейчас все военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, там им также предоставили возможность связаться с родственниками. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ, подчеркнули в ведомстве.Предыдущий крупный обмен состоялся 30 декабря. Тогда с украинской территории вернулись 150 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.Ранее, 27 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 солдат ВСУ. Она добавила, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу.Кроме того, Украина может сама решить, кого из россиян включить в обменный список: для Москвы одинаково важно возвращение из плена каждого военного, пояснила Захарова.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
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Москалькова опубликовала кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена
25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию.
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, оаэ, украина, мария захарова
В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, ОАЭ, Специальная военная операция на Украине, Украина, Мария Захарова
Россия вернула 25 военных из украинского плена

Россия вернула с Украины 25 военнослужащих при посредничестве ОАЭ

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "25 на 25", сообщили в Минобороны.
"Пятнадцатого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramРоссийские военные, вернувшиеся из украинского плена
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена
Сейчас все военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, там им также предоставили возможность связаться с родственниками. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ, подчеркнули в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Предыдущий крупный обмен состоялся 30 декабря. Тогда с украинской территории вернулись 150 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
Ранее, 27 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас обменять 630 солдат ВСУ. Она добавила, что Москва заинтересована в конструктивном диалоге с Киевом по этому вопросу.
Кроме того, Украина может сама решить, кого из россиян включить в обменный список: для Москвы одинаково важно возвращение из плена каждого военного, пояснила Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВооруженные силы УкраиныОАЭУкраинаМария Захарова
 
 
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