https://ria.ru/20250115/planety-1993758394.html

Невидимый парад планет произойдет в конце февраля, рассказала астроном

Невидимый парад планет произойдет в конце февраля, рассказала астроном - РИА Новости, 15.01.2025

Невидимый парад планет произойдет в конце февраля, рассказала астроном

Планеты Солнечной системы в конце января и конце февраля 2025 года окажутся по одну сторону от Солнца, но парадом планет можно будет назвать только событие в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T03:57:00+03:00

2025-01-15T03:57:00+03:00

2025-01-15T03:58:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Планеты Солнечной системы в конце января и конце февраля 2025 года окажутся по одну сторону от Солнца, но парадом планет можно будет назвать только событие в самом коротком месяце года, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман. "Из двух событий – 21.01.2025 и 28.02.2025 – термину "парад планет" будет соответствовать только ситуация 28 февраля 2025 года, когда четыре планеты – Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера - соберутся в узком секторе 20-30 градусов и их расположение можно назвать малым парадом планет, точнее невидимым малым парадом планет, так как из четырех планет будет видна только Венера и, возможно, при ясных погодных условиях удастся "поймать" Меркурий", - сказала Кошман. Всего же в конце февраля по одну сторону от Солнца окажутся семь планет. Парад при этом нельзя назвать большим, потому что сектор, в котором они расположатся, составит около 130 градусов. В 20-х числах января сложится похожая ситуация – с одной стороны от Солнца будут шесть планет, но угловое расстояние между ними опять будет таким, что называть это парадом не получится. Самые яркие Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, а Нептун и Уран - рассмотреть в телескоп, рассказала астроном. Она уточнила, что термин "парад планет" не является научным и используется только для популяризации астрономии. По словам Кошман, ровно на одной прямой с Землей и Солнцем несколько планет могут оказаться раз за многие миллионы лет. В то же время иногда небесные тела оказываются вблизи такой прямой с небольшим "разбросом" в 20-30 градусов. В такие моменты с Земли их можно видеть достаточно близко друг к другу. Такую ситуацию как раз и называют парадом планет. Различают большие и малые парады. В первом случае вместе собираются пять и более планет, а во втором - четыре. В случае, если положение планет на небе оказывается близким к Солнцу, их невозможно заметить с Земли, и парад называют невидимым. "Яркие планеты наблюдают невооруженным глазом на ясном, безоблачном небе. Для того чтобы найти и рассмотреть Уран и Нептун, понадобится телескоп и звездные карты. Лучшие условия для наблюдения планет сложатся за городом, в неосвещенной местности", - дала Кошман совет тем, кто хочет увидеть парад своими глазами.

https://ria.ru/20250113/solntse-1993424229.html

https://ria.ru/20241215/zatmenie-1989269678.html

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