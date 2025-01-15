Рейтинг@Mail.ru
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 15.01.2025 (обновлено: 17:27 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/pistolet-1993873374.html
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета - РИА Новости, 15.01.2025
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета
Рязанский школьник, в которого случайно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и отпущен домой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:38:00+03:00
2025-01-15T17:27:00+03:00
происшествия
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993852911_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_2c52f78aea2e65df344d19f3d0185511.jpg
РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Рязанский школьник, в которого случайно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и отпущен домой, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона. Ранее УМВД по региону сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками, его купили на маркетплейсе. В министерстве образования и молодежной политики Рязанской области рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. "Помощь пострадавшему подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей. Ребенка отпустили домой", - сказали в минздраве.
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947402357.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993852911_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7866c57c0783b948148767fd8bea1ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета

Рязанский школьник, в которого выстрелил сверстник, получил ушиб мягких тканей

© Фото : Рязанская полицияИгрушечный пистолет, из которого учащийся школы в Рязани выстрелил в одноклассника
Игрушечный пистолет, из которого учащийся школы в Рязани выстрелил в одноклассника - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Рязанская полиция
Игрушечный пистолет, из которого учащийся школы в Рязани выстрелил в одноклассника
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Рязанский школьник, в которого случайно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и отпущен домой, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.
Ранее УМВД по региону сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками, его купили на маркетплейсе. В министерстве образования и молодежной политики Рязанской области рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет.
"Помощь пострадавшему подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей. Ребенка отпустили домой", - сказали в минздраве.
Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку
21 мая 2024, 13:41
 
ПроисшествияРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала