https://ria.ru/20250115/pistolet-1993873374.html
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета - РИА Новости, 15.01.2025
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета
Рязанский школьник, в которого случайно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и отпущен домой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:38:00+03:00
2025-01-15T16:38:00+03:00
2025-01-15T17:27:00+03:00
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рязань
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РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Рязанский школьник, в которого случайно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и отпущен домой, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона. Ранее УМВД по региону сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками, его купили на маркетплейсе. В министерстве образования и молодежной политики Рязанской области рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. "Помощь пострадавшему подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей. Ребенка отпустили домой", - сказали в минздраве.
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происшествия, рязань
В Рязани школьник получил ушиб мягких тканей после выстрела из пистолета
Рязанский школьник, в которого выстрелил сверстник, получил ушиб мягких тканей
РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Рязанский школьник, в которого случайно выстрелил одноклассник из игрушечного пистолета, получил ушиб мягких тканей и отпущен домой, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.
Ранее УМВД по региону сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками, его купили на маркетплейсе. В министерстве образования и молодежной политики Рязанской области рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет.
"Помощь пострадавшему подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей. Ребенка отпустили домой", - сказали в минздраве.