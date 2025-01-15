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В Рязани школьник получил травму при стрельбе из игрушки - РИА Новости, 15.01.2025
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15:11 15.01.2025 (обновлено: 16:19 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/pistolet-1993854250.html
В Рязани школьник получил травму при стрельбе из игрушки
В Рязани школьник получил травму при стрельбе из игрушки - РИА Новости, 15.01.2025
В Рязани школьник получил травму при стрельбе из игрушки
Школьник в Рязани получил травму в результате стрельбы из игрушечного пистолета, а не "травмата", рассказали РИА Новости в Министерстве образования и молодежной РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:11:00+03:00
2025-01-15T16:19:00+03:00
происшествия
рязанская область
рязань
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РЯЗАНЬ, 15 янв — РИА Новости. Школьник в Рязани получил травму в результате стрельбы из игрушечного пистолета, а не "травмата", рассказали РИА Новости в Министерстве образования и молодежной политики региона.Ранее СМИ сообщали, что в рязанской школе № 47 ученик получил ранение в голову якобы из травматического оружия."Факт травмы ребенка из игрушечного пластмассового пистолета подтвержден. Ученику оказана первая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. В обстоятельствах разбираются сотрудники органов внутренних дел", — заявили в ведомстве. По данным регионального управления МВД, восьмиклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета пластмассовыми шариками по неосторожности. Мальчик приобрел его на одном из маркетплейсов.Организована служебная проверка, по итогам которой примут кадровые решения. Проверку безопасности организуют во всех образовательных организациях Рязанской области.
https://ria.ru/20241222/podrostok-1990712820.html
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происшествия, рязанская область, рязань
Происшествия, Рязанская область, Рязань
В Рязани школьник получил травму при стрельбе из игрушки

В Рязани школьник получил травму после стрельбы из игрушечного пистолета

© Фото : Рязанская полицияИгрушечный пистолет, из которого школьник в Рязани выстрелил в одноклассника
Игрушечный пистолет, из которого школьник в Рязани выстрелил в одноклассника - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Рязанская полиция
Игрушечный пистолет, из которого школьник в Рязани выстрелил в одноклассника
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РЯЗАНЬ, 15 янв — РИА Новости. Школьник в Рязани получил травму в результате стрельбы из игрушечного пистолета, а не "травмата", рассказали РИА Новости в Министерстве образования и молодежной политики региона.
Ранее СМИ сообщали, что в рязанской школе № 47 ученик получил ранение в голову якобы из травматического оружия.
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"Факт травмы ребенка из игрушечного пластмассового пистолета подтвержден. Ученику оказана первая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. В обстоятельствах разбираются сотрудники органов внутренних дел", — заявили в ведомстве.
По данным регионального управления МВД, восьмиклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета пластмассовыми шариками по неосторожности. Мальчик приобрел его на одном из маркетплейсов.
Организована служебная проверка, по итогам которой примут кадровые решения. Проверку безопасности организуют во всех образовательных организациях Рязанской области.
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