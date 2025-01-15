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Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан - РИА Новости, 15.01.2025
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04:32 15.01.2025 (обновлено: 05:58 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/pezeshkian-1993759603.html
Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан
Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан - РИА Новости, 15.01.2025
Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан
Иран не стремится к войне, но готов отреагировать в случае атаки США и Израиля, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T04:32:00+03:00
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в мире
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
джо байден
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран не стремится к войне, но готов отреагировать в случае атаки США и Израиля, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан. "Вполне естественно, что мы отреагируем на любое действие. Мы не боимся войны, но мы не стремимся к ней", — ответил Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News в ответ на вопрос о реакции Ирана на возможный военный удар по нему со стороны США и Израиля с целью остановить иранскую ядерную программу. Президент выразил надежду, что нападения на Иран не произойдет, поскольку это будет "в ущерб" всем игрокам.В январе портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщил, что действующий президент США Джо Байден обсуждал со своей командой, в частности с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, планы ударить по ядерным объектам Ирана. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечали источники издания.
https://ria.ru/20250115/tramp-1993754761.html
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в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, джо байден, джейк салливан
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Джо Байден, Джейк Салливан
Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран не хочет войны, но готов ответить на атаку США и Израиля

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран не стремится к войне, но готов отреагировать в случае атаки США и Израиля, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Вполне естественно, что мы отреагируем на любое действие. Мы не боимся войны, но мы не стремимся к ней", — ответил Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News в ответ на вопрос о реакции Ирана на возможный военный удар по нему со стороны США и Израиля с целью остановить иранскую ядерную программу.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Иран никогда не планировал покушение на Трампа, заявил Пезешкиан
02:45
Президент выразил надежду, что нападения на Иран не произойдет, поскольку это будет "в ущерб" всем игрокам.
В январе портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщил, что действующий президент США Джо Байден обсуждал со своей командой, в частности с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, планы ударить по ядерным объектам Ирана. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечали источники издания.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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6 января, 08:38
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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