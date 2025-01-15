https://ria.ru/20250115/pezeshkian-1993759603.html

Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан

Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан - РИА Новости, 15.01.2025

Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан

Иран не стремится к войне, но готов отреагировать в случае атаки США и Израиля, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T04:32:00+03:00

2025-01-15T04:32:00+03:00

2025-01-15T05:58:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Иран не стремится к войне, но готов отреагировать в случае атаки США и Израиля, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан. "Вполне естественно, что мы отреагируем на любое действие. Мы не боимся войны, но мы не стремимся к ней", — ответил Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News в ответ на вопрос о реакции Ирана на возможный военный удар по нему со стороны США и Израиля с целью остановить иранскую ядерную программу. Президент выразил надежду, что нападения на Иран не произойдет, поскольку это будет "в ущерб" всем игрокам.В январе портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщил, что действующий президент США Джо Байден обсуждал со своей командой, в частности с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, планы ударить по ядерным объектам Ирана. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечали источники издания.

https://ria.ru/20250115/tramp-1993754761.html

https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html

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в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, джо байден, джейк салливан