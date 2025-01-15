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Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома" - РИА Новости, 15.01.2025
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12:12 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/pevtsov-1993813026.html
Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома"
Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома" - РИА Новости, 15.01.2025
Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома"
Народного артиста России Дмитрия Певцова убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома",... РИА Новости, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Певцова убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома", убедился корреспондент РИА Новости. Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома". Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
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дмитрий певцов, марк захаров, ленком, госдума рф
Дмитрий Певцов, Марк Захаров, Ленком, Госдума РФ
Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома"

Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома", но оставили в "Звездах Ленкома"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Певцова убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома", убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра.
Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома".
Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
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