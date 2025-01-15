https://ria.ru/20250115/pevtsov-1993813026.html

Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома"

Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома" - РИА Новости, 15.01.2025

Певцова убрали из раздела артистов "Ленкома"

Народного артиста России Дмитрия Певцова убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома",... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:12:00+03:00

2025-01-15T12:12:00+03:00

2025-01-15T12:12:00+03:00

дмитрий певцов

марк захаров

ленком

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155700/35/1557003573_0:9:2767:1565_1920x0_80_0_0_1e859608c6c9591aeb79221de739a915.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Народного артиста России Дмитрия Певцова убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома", убедился корреспондент РИА Новости. Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра "Ленком Марка Захарова", однако оставили в "Звездах Ленкома". Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".

https://ria.ru/20240619/averin-1954079476.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий певцов, марк захаров, ленком, госдума рф