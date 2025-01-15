https://ria.ru/20250115/pevtsov-1993753623.html

Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме"

Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме" - РИА Новости, 15.01.2025

Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме"

Актер Дмитрий Певцов объявил об уходе из театра "Ленком", в котором он прослужил 33 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T01:42:00+03:00

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дмитрий певцов

ленком

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов объявил об уходе из театра "Ленком", в котором он прослужил 33 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."ЛЕНКОМ, ПРОЩАЙ! И ПРОСТИ, если что было не так", — написал он, не уточнив причину своего ухода.Актер выразил благодарность всем, кто играл с ним на сцене и поддерживал, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра.Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".

https://ria.ru/20250108/borisov-1992843754.html

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дмитрий певцов, ленком, госдума рф