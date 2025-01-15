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Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме" - РИА Новости, 15.01.2025
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01:42 15.01.2025 (обновлено: 01:52 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/pevtsov-1993753623.html
Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме"
Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме" - РИА Новости, 15.01.2025
Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме"
Актер Дмитрий Певцов объявил об уходе из театра "Ленком", в котором он прослужил 33 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов объявил об уходе из театра "Ленком", в котором он прослужил 33 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."ЛЕНКОМ, ПРОЩАЙ! И ПРОСТИ, если что было не так", — написал он, не уточнив причину своего ухода.Актер выразил благодарность всем, кто играл с ним на сцене и поддерживал, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра.Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
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дмитрий певцов, ленком, госдума рф
Дмитрий Певцов, Ленком, Госдума РФ
Фотографию Певцова убрали со стены в "Ленкоме"

Фотографию Дмитрия Певцова убрали со стены в фойе "Ленкома"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Певцов в сцене из спектакля "Дон Джованни" в Театре имени М.Н. Ермоловой
Дмитрий Певцов в сцене из спектакля Дон Джованни в Театре имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Певцов в сцене из спектакля "Дон Джованни" в Театре имени М.Н. Ермоловой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов объявил об уходе из театра "Ленком", в котором он прослужил 33 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"ЛЕНКОМ, ПРОЩАЙ! И ПРОСТИ, если что было не так", — написал он, не уточнив причину своего ухода.
Актер выразил благодарность всем, кто играл с ним на сцене и поддерживал, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра.
Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
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