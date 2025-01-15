Рейтинг@Mail.ru
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец" - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 15.01.2025 (обновлено: 23:08 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец" - РИА Новости, 15.01.2025
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"
Признанная иноагентом соратница Алексея Навального Мария Певчих* появилась в базе украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:06:00+03:00
2025-01-15T23:08:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария певчих
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294681_0:288:1922:1369_1920x0_80_0_0_0a5bd7a1ecd060044dbace1ebd1391de.png
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Признанная иноагентом соратница Алексея Навального Мария Певчих* появилась в базе украинского сайта "Миротворец".На указанном сайте Певчих* обвиняется в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также в российской спецоперации и манипулировании общественно значимой информацией в пользу России. Причиной такого шага стали слова Певчих*, которая заявила о возможном, по ее мнению, обмене отдельных российских заключенных на отмену западных санкций против России. "В этом есть моральная дилемма, но для меня она несложная. &lt;...&gt; Если бы можно было обсуждать такие сценарии, мне кажется, что здесь человеческая жизнь намного более ценна, чем какие-то санкции, которые можно было бы снять", — говорила она. Данные о Певчих* были внесены на "Миротворец" 12 января 2025 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.* Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240816/zaharova-1966623991.html
https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294681_0:108:1922:1550_1920x0_80_0_0_49c9740e452a9d5c64ffc15c3ae3cd25.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария певчих, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мария Певчих, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"

Мария Певчих появилась на украинском сайте "Миротворец"

© соцсети Марии ПевчихМария Певчих*
Мария Певчих* - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© соцсети Марии Певчих
Мария Певчих*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Признанная иноагентом соратница Алексея Навального Мария Певчих* появилась в базе украинского сайта "Миротворец".
На указанном сайте Певчих* обвиняется в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также в российской спецоперации и манипулировании общественно значимой информацией в пользу России.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
МИД призвал Ярмыш* и Певчих* раскрыть, какими документами они обладают
16 августа 2024, 15:50
Причиной такого шага стали слова Певчих*, которая заявила о возможном, по ее мнению, обмене отдельных российских заключенных на отмену западных санкций против России. "В этом есть моральная дилемма, но для меня она несложная. <...> Если бы можно было обсуждать такие сценарии, мне кажется, что здесь человеческая жизнь намного более ценна, чем какие-то санкции, которые можно было бы снять", — говорила она.
Данные о Певчих* были внесены на "Миротворец" 12 января 2025 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
* Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"
10 ноября 2024, 10:33
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ПевчихДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала