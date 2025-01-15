https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html

Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"

Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец" - РИА Новости, 15.01.2025

Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"

Признанная иноагентом соратница Алексея Навального Мария Певчих* появилась в базе украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:06:00+03:00

2025-01-15T13:06:00+03:00

2025-01-15T23:08:00+03:00

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария певчих

дунья миятович

мария захарова

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294681_0:288:1922:1369_1920x0_80_0_0_0a5bd7a1ecd060044dbace1ebd1391de.png

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Признанная иноагентом соратница Алексея Навального Мария Певчих* появилась в базе украинского сайта "Миротворец".На указанном сайте Певчих* обвиняется в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также в российской спецоперации и манипулировании общественно значимой информацией в пользу России. Причиной такого шага стали слова Певчих*, которая заявила о возможном, по ее мнению, обмене отдельных российских заключенных на отмену западных санкций против России. "В этом есть моральная дилемма, но для меня она несложная. <...> Если бы можно было обсуждать такие сценарии, мне кажется, что здесь человеческая жизнь намного более ценна, чем какие-то санкции, которые можно было бы снять", — говорила она. Данные о Певчих* были внесены на "Миротворец" 12 января 2025 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.* Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240816/zaharova-1966623991.html

https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария певчих, дунья миятович, мария захарова, обсе