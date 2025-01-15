https://ria.ru/20250115/peskov-1993830164.html

Песков переадресовал в МИД вопрос о гибели австралийского наемника

Песков переадресовал в МИД вопрос о гибели австралийского наемника - РИА Новости, 15.01.2025

Песков переадресовал в МИД вопрос о гибели австралийского наемника

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, выражала ли Австралия обеспокоенность в связи с гибелью своего гражданина Оскара... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:19:00+03:00

2025-01-15T13:19:00+03:00

2025-01-15T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос, выражала ли Австралия обеспокоенность в связи с гибелью своего гражданина Оскара Дженкинса в зоне СВО. Журналист спросил Пескова, не выражалась ли обеспокоенность Австралии на самом высоком уровне касательно новости о том, что их наемник, предположительно воевавший на стороне Украины, был убит в зоне специальной военной операции. "Мне неизвестно о том, поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами. Возможно, по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия, но до нас это не доходило. Может быть, есть смысл проверить это в министерстве иностранных дел нашем", - сказал Песков. В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News. Во вторник в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины и предположительно попавшего в плен в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993220085.html

https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

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в мире, австралия, украина, россия, дмитрий песков, алексей павловский, энтони альбанезе