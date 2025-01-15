https://ria.ru/20250115/peskov-1993823730.html

Песков прокомментировал сообщения о скором перемирии в секторе Газа

Песков прокомментировал сообщения о скором перемирии в секторе Газа - РИА Новости, 15.01.2025

Песков прокомментировал сообщения о скором перемирии в секторе Газа

Москва воспринимает со сдержанным оптимизмом сообщения о скором перемирии в секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:54:00+03:00

2025-01-15T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва воспринимает со сдержанным оптимизмом сообщения о скором перемирии в секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари во вторник на пресс-конференции сообщил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии."Это можно воспринимать только с воздержанным оптимизмом, потому что ситуация действительно, мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая сейчас происходит в Газе", - сказал он журналистам. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250115/pezeshkian-1993759603.html

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в мире, москва, россия, израиль, дмитрий песков, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024