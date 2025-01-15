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В Кремле отметили важность празднования юбилея Победы
В Кремле отметили важность празднования юбилея Победы - РИА Новости, 15.01.2025
В Кремле отметили важность празднования юбилея Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность для страны празднования 80-летия Победы, заявив, что это главное событие в этом году. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:52:00+03:00
2025-01-15T12:52:00+03:00
2025-01-15T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
день победы
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность для страны празднования 80-летия Победы, заявив, что это главное событие в этом году. Песков сообщил журналистам, что Путин в среду работает в Ново-Огарево, глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание российского организационного комитета "Победа". "Этот год 80-летия Победы. Это, наверное, абсолютно главное (событие – ред.) в этом году со всех точек зрения: и с организационной, и с идеологической, и с патриотической. Для нашей страны это святая дата", - сказал пресс-секретарь президента России.
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россия, дмитрий песков, день победы, общество
Россия, Дмитрий Песков, День Победы, Общество
В Кремле отметили важность празднования юбилея Победы
Песков отметил важность празднования 80-летия Победы