https://ria.ru/20250115/peskov-1993823337.html

В Кремле отметили важность празднования юбилея Победы

В Кремле отметили важность празднования юбилея Победы - РИА Новости, 15.01.2025

В Кремле отметили важность празднования юбилея Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность для страны празднования 80-летия Победы, заявив, что это главное событие в этом году. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:52:00+03:00

2025-01-15T12:52:00+03:00

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россия

дмитрий песков

день победы

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность для страны празднования 80-летия Победы, заявив, что это главное событие в этом году. Песков сообщил журналистам, что Путин в среду работает в Ново-Огарево, глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание российского организационного комитета "Победа". "Этот год 80-летия Победы. Это, наверное, абсолютно главное (событие – ред.) в этом году со всех точек зрения: и с организационной, и с идеологической, и с патриотической. Для нашей страны это святая дата", - сказал пресс-секретарь президента России.

https://ria.ru/20250113/volodin-1993482183.html

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россия, дмитрий песков, день победы, общество