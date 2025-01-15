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Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.01.2025
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12:35 15.01.2025 (обновлено: 13:16 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/peskov-1993818650.html
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявили в Кремле
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.01.2025
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявили в Кремле
Россия прорабатывает ответ на санкции США против нефтяного российского сектора, меры должны отвечать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:35:00+03:00
2025-01-15T13:16:00+03:00
экономика
россия
сша
москва
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия прорабатывает ответ на санкции США против нефтяного российского сектора, меры должны отвечать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих вот незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний", - сказал Песков журналистам. США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993764458.html
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экономика, россия, сша, москва, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявили в Кремле

Песков: Россия прорабатывает ответ на санкции США против нефтяного сектора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия прорабатывает ответ на санкции США против нефтяного российского сектора, меры должны отвечать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих вот незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны, прежде всего, и наших компаний", - сказал Песков журналистам.
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист
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ЭкономикаРоссияСШАМоскваДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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