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Песков заявил о необходимости прекращения огня в Газе

Песков заявил о необходимости прекращения огня в Газе - РИА Новости, 15.01.2025

Песков заявил о необходимости прекращения огня в Газе

Прекращения огня чрезвычайно необходимо для жителей Газы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:34:00+03:00

2025-01-15T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Прекращения огня чрезвычайно необходимо для жителей Газы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эта катастрофа лишь имеет тенденцию к усугублению, поэтому прекращение огня и перемирие - то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и которые испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности, и нуждаются в прекращении огня, в оказании всех видов возможной гуманитарной помощи", - сказал он журналистам. Во вторник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер сообщал, что сделка по урегулированию в секторе Газа и освобождению израильских заложников близка, но еще не достигнута, так как согласия со стороны палестинского движения ХАМАС пока не получено.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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в мире, россия, израиль, москва, дмитрий песков, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024