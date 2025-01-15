Песков заявил о необходимости прекращения огня в Газе
Песков: прекращение огня чрезвычайно необходимо для жителей Газы
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Прекращения огня чрезвычайно необходимо для жителей Газы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта катастрофа лишь имеет тенденцию к усугублению, поэтому прекращение огня и перемирие - то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и которые испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности, и нуждаются в прекращении огня, в оказании всех видов возможной гуманитарной помощи", - сказал он журналистам.
Во вторник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер сообщал, что сделка по урегулированию в секторе Газа и освобождению израильских заложников близка, но еще не достигнута, так как согласия со стороны палестинского движения ХАМАС пока не получено.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.