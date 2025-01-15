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Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2025
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12:31 15.01.2025 (обновлено: 12:33 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/peskov-1993818115.html
Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков
Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2025
Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делается все возможное, чтобы вернуть российских бойцов из украинского плена. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:31:00+03:00
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делается все возможное, чтобы вернуть российских бойцов из украинского плена."Конечно же, все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков

Песков: делается все, чтобы вернуть российских бойцов из украинского плена

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делается все возможное, чтобы вернуть российских бойцов из украинского плена.
"Конечно же, все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой", - сказал Песков журналистам.
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