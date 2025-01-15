https://ria.ru/20250115/peskov-1993818115.html

Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков

Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2025

Россия делает все для возвращения российских бойцов из плена, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делается все возможное, чтобы вернуть российских бойцов из украинского плена. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:31:00+03:00

2025-01-15T12:31:00+03:00

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россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делается все возможное, чтобы вернуть российских бойцов из украинского плена."Конечно же, все те, кто осуществляет контакты, делают все возможное для того, чтобы наши ребята вернулись домой", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250114/plennye-1993592783.html

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2025

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россия, дмитрий песков