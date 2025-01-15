https://ria.ru/20250115/peregovory-1993925276.html

Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг

Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг - РИА Новости, 15.01.2025

Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг

Переговорный процесс по деталям исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнётся в четверг утром,... РИА Новости, 15.01.2025

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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Переговорный процесс по деталям исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнётся в четверг утром, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Стороны конфликта при помощи посредников достигли принципиального соглашения о прекращении огня, но работа посредников на этом не заканчивается, она, наоборот, начинается. В четверг утром начнутся переговоры по конкретным деталям этого соглашения и механизм его исполнения", - сказал он. Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, которое вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в течение которого свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.

https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, катар, израиль, египет, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024