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Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг - РИА Новости, 15.01.2025
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22:51 15.01.2025 (обновлено: 22:52 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993925276.html
Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг
Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг - РИА Новости, 15.01.2025
Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг
Переговорный процесс по деталям исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнётся в четверг утром,... РИА Новости, 15.01.2025
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Переговорный процесс по деталям исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнётся в четверг утром, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Стороны конфликта при помощи посредников достигли принципиального соглашения о прекращении огня, но работа посредников на этом не заканчивается, она, наоборот, начинается. В четверг утром начнутся переговоры по конкретным деталям этого соглашения и механизм его исполнения", - сказал он. Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, которое вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в течение которого свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html
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в мире, цены на нефть, катар, израиль, египет, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Катар, Израиль, Египет, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг

МИД Катара: переговоры по соглашению о прекращении огня начнутся в четверг утром

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Переговорный процесс по деталям исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнётся в четверг утром, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
«
"Стороны конфликта при помощи посредников достигли принципиального соглашения о прекращении огня, но работа посредников на этом не заканчивается, она, наоборот, начинается. В четверг утром начнутся переговоры по конкретным деталям этого соглашения и механизм его исполнения", - сказал он.
Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, которое вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в течение которого свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня
Вчера, 22:04
 
В миреЦены на нефтьКатарИзраильЕгипетХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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