Переговоры по перемирию между Израилем и ХАМАС начнутся в четверг
МИД Катара: переговоры по соглашению о прекращении огня начнутся в четверг утром
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Переговорный процесс по деталям исполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС начнётся в четверг утром, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
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"Стороны конфликта при помощи посредников достигли принципиального соглашения о прекращении огня, но работа посредников на этом не заканчивается, она, наоборот, начинается. В четверг утром начнутся переговоры по конкретным деталям этого соглашения и механизм его исполнения", - сказал он.
Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, которое вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, в течение которого свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.